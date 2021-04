Horała: blisko 160 tys. uwag podczas konsultacji ws. linii kolejowych i dróg w ramach CPK (aktualizacja)

Prawie 160 tys. uwag i wniosków zgłosili mieszkańcy i samorządowcy podczas dwóch etapów ogólnopolskich konsultacji dot. wyznaczenia korytarzy dla nowych linii kolejowych i dróg ekspresowych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Chodzi o uwagi do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"To były dotychczas największe konsultacje społeczne przeprowadzone w Polsce. W pierwszym etapie konsultacji społecznych SSL, które miały miejsce od 10 lutego do 10 marca 2020 r., mieszkańcy i samorządowcy zgłosili ponad 146 tys. uwag, w drugim etapie ok. 13 tys. uwag, czyli łącznie 159 tys. 506 uwag. Każda z nich została przeanalizowana" - powiedział podczas czwartkowej konferencji on-line wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak dodał, Strategiczne Studium Lokalizacyjne dotyczyło 630 gmin, czyli ponad 1/4 wszystkich gmin w Polsce.

"Dzisiaj ten właśnie ważny kamień milowy - Strategiczne Studium Lokalizacyjne wraz z oceną oddziaływania na środowisko (...) podpisuję; idzie ono do publikacji. Ten etap jest zakończony, jest za nami" - powiedział Horała.

Podstawą SSL są korytarze przyszłych linii kolejowych o łącznej długości prawie 1 tys. 800 km.

Jak informuje spółka CPK, w pierwszej wersji SSL projektanci opracowali dla tych linii ponad 10 tys. km wariantów, czyli 200 razy więcej, niż wybudowano w Polsce po 1989 r. i 2,5-krotnie więcej, niż istnieje wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w naszym kraju.

Prezes spółki CPK Mikołaj Wild podkreślił, że SSL jest jednym z kluczowych dokumentów Programu CPK. Jak tłumaczył, jego głównym celem jest wytyczenie podstawowych założeń budowy portu lotniczego wraz z węzłem kolejowym, w tym jego lokalizacji, a także określenia przebiegu korytarzy dla planowanych nowych linii kolejowych i dróg.

Wiceminister Horała przekazał, że w najbliższych miesiącach ma być wskazana dokładna lokalizacja nowego lotniska. "Tutaj mówimy o takim bardzo konkretnym umiejscowieniu. Mówimy tu o wariancie inwestorskim, wariancie preferowanym przez inwestora. Tak naprawdę lokalizację przesądza decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji, wydawana przez odpowiednią Dyrekcję Ochrony Środowiska. Do tego momentu trzeba przedstawić kilka wariantów. W najbliższych miesiącach, w tym roku, na pewno przedstawimy ten wariant preferowany przez inwestora" - powiedział Horała.

Ponadto - jak mówił - trwają negocjacje w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć z mieszkańcami terenów, na których ma powstać CPK. "To dodatkowy mechanizm pozyskiwania nieruchomości pod inwestycje. (...) Te negocjacje w tej chwili się toczą dla blisko 200 nieruchomości" - dodał.

Horała podtrzymał harmonogram inwestycyjny, zgodnie z którym w 2023 r. ma nastąpić przysłowiowe "wbicie pierwszej łopaty", co ma oznaczać początek prac, a w roku 2027 - ma być obsłużony przez lotnisko pierwszy samolot.

W lutym ubiegłego roku spółka CPK przedstawiła do konsultacji społecznych pierwszą wersję dokumentu, która zawierała plany korytarzy stanowiących ramy przestrzenne dla tzw. trasowań, czyli wyznaczenia proponowanych przebiegów dla nowych linii kolejowych. Ich przebiegi nie zostały jeszcze ustalone - to stanie się na kolejnych etapach inwestycji, w szczególności w ramach przygotowywanych umów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ).

SSL obejmuje inwestycje dotyczące portu lotniczego wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym; kolejowych inwestycji towarzyszących, na które składają się nowe odcinki linii kolejowych i infrastruktura badawcza; inwestycji drogowych, których budowa związana jest z powstaniem CPK; pozostałych inwestycji towarzyszących, takich jak linie i stacje elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu i magazynowania paliw czy węzły przesiadkowe integrujące nowe stacje i przystanki kolejowe z transportem publicznym.

Jak przekazała spółka, kolejnym etapem będą konsultacje w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, których finalnym efektem będzie jeden wybrany wariant inwestorski jako kluczowy wkład do uzyskania decyzji środowiskowej.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

