Horała: CPK jest niezbędny, by powstał nowy system transportowy Polski

Centralny Port Komunikacyjny jest niezbędny, by powstał nowy system transportowy Polski – powiedział w środę Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zaznaczył, że w ramach programu CPK powstanie 1800 km linii kolejowych, a 6000 będzie zmodernizowanych.

Pytany w czwartek na antenie Polskiego Radia Kielce o wypowiedzi opozycji, w których sugerowano, że budowa CKP to "zbędny wydatek i megalomania PiS", Horała stwierdził: "poza cynicznym politykierstwem, że trzeba być zawsze przeciwnym, te wypowiedzi wynikają z pewnego kompleksu".

"Jeśli jest to zbędny wydatek, to proszę powiedzieć np. Hiszpanom, że lotnisko Madryt Barajas jest niepotrzebne, albo Francuzom, że lotnisko Charles de Gaulle jest niepotrzebne. Jest też cały szereg mniejszych państw europejskich, które mają duże lotniska pełniące funkcje hubowe, gdzie pasażerów jest obsługiwanych rocznie więcej, niż te państwa mają mieszkańców" - powiedział.

Marcin Horała zaznaczył, że w Polsce w ostatnim normalnym roku w ruchu lotniczym na lotnisku Chopina było zaledwie 20 mln pasażerów, "bo więcej być nie mogło". "To była już maksymalna przepustowość tego lotniska" - wskazał.

Wiceminister infrastruktury podkreślił, że w Centralnym Porcie Komunikacyjnym będzie też wiele kapitału prywatnego, "bo to zyskowna inwestycja, choć to państwo pełni rolę inicjatora i zachowa kontrolę właścicielską".

Horała dodał, że w ramach CPK tylko w woj. świętokrzyskim powstanie 70 km nowych linii kolejowych, a 200 km zostanie poddanych modernizacji. Ma to pozwolić na m.in. dwukrotne skrócenie czasu podróży z Kielc do Warszawy (do 1 h 20 min.). Przejazd do Rzeszowa wyniesie poniżej dwóch godzin, a do Tarnowa poniżej godziny - połowę tego, co obecnie.

Lotnisko, a także pierwsze inwestycje w ramach kolei dużych prędkości będą odbierane w 2027 roku. W 2034 r. proces budowy i modernizacji linii kolejowych zostanie zakończony.

"Centralny Port Komunikacyjny jest niezbędny, by powstał nowy system transportowy Polski. Rok 2034, czyli dwie unijne perspektywy, to zakończenie budowy 1800 km nowych linii kolejowych, 6000 linii zmodernizowanych. Ten harmonogram jest niezwykle ambitny, ale na razie udaje się nam go utrzymać" - zaznaczył.

Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego spotka się w środę m.in. z parlamentarzystami i samorządowcami z woj. świętokrzyskiego, odwiedzi także Busko-Zdrój.

