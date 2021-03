Horała: CPK tworzy wiele możliwości zaangażowania dla japońskiego kapitału

Dostrzegany możliwości zaangażowania dla kapitału japońskiego w samym lotnisku, ale też np. w budowie kolei, inwestycjach kapitałowych, smart city - powiedział w środę pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Horała podczas wystąpienia na polsko-japońskim sympozjum "Why Poland Now?" mówił o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zdaniem wiceministra CPK to największa inwestycja infrastrukturalna Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i prawdopodobnie co najmniej jedna z największych inwestycji tego typu w Europie w najbliższych latach.

Jak powiedział, obecnie toczą się "zaawansowane rozmowy" z rządem japońskim, które mają nadać międzyrządowe ramy współpracy gospodarczej. CPK, którego centrum będzie lotnisko przesiadkowe, zdaniem Horały, będzie z punktu widzenia Dalekiego Wschodu bramą do Unii Europejskiej, do Europy w wymiarze komunikacyjnym, ale również w wymiarze inwestycji kapitału. "Ci, którzy teraz wsiądą do tego pociągu, będą mieli dostęp do unijnego rynku, będą mieli miejsce we wschodzącym rynku Polski, który sam w sobie jest atrakcyjny - to przecież blisko 40 mln konsumentów, ale przede wszystkim będą mieli dostęp do rynków całej Europy" - stwierdził Horała.

Budowie portu przesiadkowego obsługującego ruch międzykontynentalny ma towarzyszyć również powstanie nowego systemu kolei dużych prędkości. "1800 km linii kolejowych, które wybudujemy, ogromny zakup taboru, ponad 100 składów kolei dużych prędkości prawdopodobnie w pierwszym zamówieniu, to również plan zagospodarowania przestrzennego - airport city, tego co dookoła lotniska, inwestycje w nieruchomości, centra logistyczne, konferencyjne, hotele i cały inny pakiet inwestycji, które będzie można umiejscowić w nowym, najlepiej skomunikowanym miejscu na mapie świata" - wyliczał Horała.

"We wszystkich tych dziedzinach, we wszystkich komponentach dostrzegamy ogromne możliwości zaangażowania dla kapitału japońskiego" - zadeklarował pełnomocnik rządu ds. CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.