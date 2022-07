Horała: CPK zapewni mieszkańcom dostęp do połączeń na poziomie państw wysokorozwiniętych

Około 100 miast w Polsce jest pozbawionych połączeń kolejowych. Dzięki realizacji programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego ta sytuacja zostanie zlikwidowana - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała w Lublinie.

Horała powiedział podczas konferencji prasowej na Dworcu Głównym PKP w Lublinie, że podczas czwartkowej wizyty w województwie lubelskim rozmawiał z mieszkańcami i samorządowcami o programie CPK.

Zdaniem wiceministra infrastruktury inwestycja zapewni mieszkańcom dostęp do połączeń komunikacyjnych na poziomie państw wysokorozwiniętych: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej czy Japonii, a także oznacza korzyści dla polskiej gospodarki.

Mówiąc o korzyściach z budowy i modernizacji linii kolejowych w ramach programu inwestycyjnego CPK na Lubelszczyźnie, jako przykład wskazał, że jego realizacja skróci czas dojazdu z Lublina do Warszawy do 1 godziny i 25 minut, a z Zamościa do Lublina do 50 minut. To ponad dwukrotnie szybciej niż obecnie - dodał. Wskazał również, że pojawi się znacznie więcej połączeń.

Jako kolejny przykład miasta, który dostanie szereg nowych, szybkich i wygodnych połączeń wskazał Tomaszów Lubelski.

Zdaniem wiceministra infrastruktury najważniejsza jest likwidacja wykluczenia transportowego i udostępnienie połączeń kolejowych.

"To jest szczególnie ważne w Polsce Wschodniej i w nieco mniejszych miejscowościach, gdzie bardzo często do tej pory było tak, że młodzi ludzie - myśląc o swojej przyszłości, chcąc mieć możliwość atrakcyjnej pracy, dostępu do dóbr kultury, oświaty, nauki, służby zdrowia, tego wszystkiego co może zaoferować większe miasto - podejmowali decyzje, żeby ze swojej miejscowości się wyprowadzić i swoje życie związać z większą metropolią albo z zagranicą" - wyjaśnił Horała.

Dodał, że w wyniku realizacji programu CPK młodzi ludzie będą mogli związać swoją przyszłość z rodzinnym miastem.

Wyjaśnił, że w Niemczech i Czechach praktycznie nie zdarza się, żeby miasto mające 10 tys. i więcej mieszkańców było pozbawione połączeń kolejowych. "To są pojedyncze, bardzo szczególne przypadki. W Polsce takich miast w tym momencie jest ok. 100. Dzięki realizacji programu inwestycyjnego CPK ta sytuacja zostanie zlikwidowana" - powiedział Horała.

Program jest tak skonstruowany, wyjaśnił, żeby koleje dużych prędkości zatrzymywały się w mniejszych miejscowościach, a nowobudowana infrastruktura mogła służyć przewozom regionalnym, aglomeracyjnym oraz pociągom dalekobieżnym.

Poinformował, że na Lubelszczyźnie na zaawansowanym etapie są przygotowania do budowy 100 km linii kolejowych dużych prędkości. Aktualnie trwają konsultacje społeczne, analizowane są różne warianty przebiegu linii i przygotowywane jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które będzie gotowe, jak podał Horała, najprawdopodobniej w październiku br. Następnie inwestor przygotuje raport oddziaływania na środowisko i złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w RDOŚ. "W sensie prawnym to jest pierwszy etap, kiedy pojawiają się konsultacje" - wyjaśnił.

Horała przyznał, że przygotowania do inwestycji i prace planistyczne to trudny temat. "Są emocje społeczne, dyskusje" - powiedział. Wyjaśnił, że dyskusje są bardzo zdrowe i potrzebne, żeby przygotować optymalne rozwiązania.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że czwartkowe konsultacje z samorządowcami były ważne, żeby wyjaśnić wszystko co jest związane z CPK a w szczególności z nowymi połączeniami kolejowymi, które będą łączyć mieszkańców z CPK i miastami w regionie.

Czarnek wskazał, że w Sejmie procedowana jest przyjęta przez Radę Ministrów ustawa wychodząca naprzeciw obawom osób, które będą musiały być wywłaszczone ze względu na nowe inwestycje. Przypomniał, że budowy dróg ekspresowych w regionie też wiązały się z wywłaszczeniami. Zdaniem szefa MEiN CPK to szansa na rozwój Polski i województwa lubelskiego. Zwrócił uwagę na potrzebę rozmowy o tym przedsięwzięciu i uspokojenia emocji.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ok. 300 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK ma powstać również Airport City.

