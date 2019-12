Horała dla PAP: do połowy 2020 r. ma być gotowa analiza ws. rozbudowy Lotniska Chopina

Do połowy przyszłego roku ma być gotowa analiza ws. rozbudowy warszawskiego Lotniska Chopina do czasu otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - mówi PAP wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Dodał, że nie należy spodziewać się znaczącej rozbudowy Chopina.

"Do połowy przyszłego roku ma być gotowa analiza dotycząca Lotniska Chopina" - zapowiedział Horała.

Jak wyjaśnia zewnętrzny konsultant pomoże ocenić zarządcy portu Chopina, czyli Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze", w jakim stopniu rozbudowywać to lotnisko, żeby miało to ekonomiczny sens wobec otwarcia CPK. Chodzi o racjonalne zaplanowanie inwestycji: żeby obsłużyć w odpowiednim standardzie rosnący dynamicznie ruch pasażerski, ale jednocześnie nie przeskalować inwestycji w kontekście powstającego CPK, który przejmie rolę głównego portu lotniczego w Polsce.

Jak podkreślił, na razie nie ma wciąż ostatecznej decyzji o przyszłości warszawskiego portu po wybudowaniu CPK. "Czekamy na wyniki analiz" - wskazał. Zaznaczył jednocześnie, że z całą pewnością "nie należy spodziewać się znaczącej rozbudowy Chopina, bo nie ma takiej potrzeby w perspektywie uruchomienia CPK. Ponadto ze względu na położenie Lotniska Chopina nie ma możliwości jego rozbudowy. Port jest otoczony gęstą zabudową mieszkaniową, więc znacząca rozbudowa infrastruktury wiązałaby się z koniecznością wypłaty gigantycznych odszkodowań. Na pewno w rozbudowę lotniska nie będziemy wkładać miliardów złotych" - zapewnił.

W ubiegłym tygodniu spółka CPK ogłosiła, że szuka konsultanta, który pomoże zarządzającemu, czyli PPL, zwiększyć przepustowość Lotniska Chopina. Zaproszenia zostały wysłane do tych samych podmiotów co w dialogu technicznym na wybór doradcy strategicznego CPK. Jak argumentuje spółka, przygotowana na potrzeby Lotniska Chopina analiza ma pomóc ocenić, czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu rozbudowywać to lotnisko, aby miało to ekonomiczny sens wobec otwarcia CPK, które ma nastąpić pod koniec 2027 r.

Według prognoz Arup do 2030 r. ruch lotniczy w Warszawie ma osiągnąć 30 mln pasażerów rocznie, podczas gdy obecnie przepustowość największego portu lotniczego w Polsce Lotniska Chopina jest bliska wyczerpania. W 2018 r. obsłużyło prawie 18 mln osób, a w pierwszych dziesięciu miesiącach 2019 r. ponad 16 mln osób.