Horała: do 150 tys. podróżnych może w tym roku skorzystać z lotniska Warszawa-Radom

Szacujemy, że do 150 tys. pasażerów skorzysta w pierwszym, niepełnym 2023 roku, z lotniska Warszawa-Radom - powiedział PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Przyszłością lotniska są tanie linie lotnicze i przewoźnicy czarterowi - dodał.

Z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego w czwartek oficjalnie otworzono Lotnisko Warszawa-Radom. Wybudowany niemalże od podstaw port lotniczy ma m.in. terminal o powierzchni 30 tys. m kw.

"W tym roku spodziewamy się, że lotnisko w Radomiu obsłuży od 100 tys. do 150 tys. pasażerów. To wydaje się być realistyczny szacunek. Później, w kolejnych latach, będą wzrosty" - powiedział wiceminister Marcin Horała. Dodał, że z danych wynika, że sezon letni "będzie udany" jeśli chodzi o pasażerów.

Jak mówił, w porcie lotniczym, którego budowa kosztowało ok. 800 mln zł, znajdzie zatrudnienie ponad 400 osób z różnych branż - od lotniczej po handlową i gastronomiczną. "To najnowocześniejsze lotnisko w Polsce. Przyczyni się ono do powstania wielu nowych miejsc pracy. Wpłynie też na rozwój społeczno-gospodarczy nie tylko Radomia, ale całego regionu, w szczególności południowego Mazowsza oraz woj. świętokrzyskiego, a w dalszej perspektywie, po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S12 łączącej Lublin z Łodzią, również Lubelszczyzny" - ocenił.

Wiceminister wskazał, że nowy port w przyszłości będzie lotniskiem uzupełniającym wobec planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Dla linii czarterowych i tanich linii miejsce będzie w Radomiu. To będzie uzupełnienie całościowej oferty biznesowej przyszłej grupy kapitałowej CPK" - wskazał. Jak dodał, "przyszłość tego lotniska to, po pierwsze czartery, po drugie tanie linie lotnicze. "I po trzecie kilka połączeń na najbardziej popularnych trasach europejskich". "Jestem przekonany, że tych połączeń będzie przybywać" - ocenił Horała.

Pierwsze połączenia regularne z lotniska w Radomiu będą realizowane przez PLL LOT do Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny.

Według spółki Polskie Porty Lotnicze, terminal lotniska będzie mógł na początku działalności lotniska przyjąć ok. 1 mln pasażerów w ciągu roku, a docelowo - nawet ponad 3 mln osób rocznie.

Radomskie lotnisko jest przeznaczone głównie dla pasażerów mieszkających w promieniu ok. 100-150 km od Radomia. Polskie Porty Lotnicze spodziewają się, że będą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, ale także ościennych regionów: świętokrzyskiego, lubelskiego czy łódzkiego.

