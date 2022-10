Horała: dobrze zaprojektowany system transportowy może przynieść wielowymiarowe korzyści

Dobrze zaprojektowany system transportowy, jak CPK, czy kolej, może przynieść Polsce wielowymiarowe korzyści, np. gospodarcze, a także mające znaczenie dla bezpieczeństwa państwa - ocenił wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

"Polski system transportu szynowego obecnie jest niezaprojektowany pod współczesną Polskę" - powiedział we wtorek Horała podczas czwartej edycji Konferencji wiceministrów Polska Przyszłości 2022.

Horała wziął udział w panelu "System transportowy Polski jako narzędzie podmiotowej realizacji racji stanu". Podkreślił, że dobrze zaprojektowany system transportowy może być narzędziem rozwoju Polski zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. W tym kontekście wskazywał na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także na układ sieci kolejowej i drogowej.

Zdaniem wiceministra polski system transportowy powinien być "wpięty" w światową sieć transportową. Przypomniał, że w Brukseli trwają rozmowy na temat rewizji rozporządzenia dotyczącego Transeuropejskiej Sieci transportowej (TEN-T). Zapewnił, że Komisja Europejska przychyla się do postulatów Polski. Wskazał, że szczególnie ważne jest dodanie do TEN-T połączenia Lublin-Lwów.

"Kładziemy też stronie ukraińskiej na stole ofertę, że CPK da im za darmo standardy techniczne kolei dużej prędkości, które opracowywaliśmy we współpracy m.in. z kolejami francuskimi, hiszpańskimi" - powiedział wiceminister.

Wyjaśnił, że będzie to w interesie Polski, ponieważ odbudowane koleje ukraińskie byłyby w 100 proc. kompatybilne z naszym systemem.

"Będzie to śmigało. I oferujemy też stronie ukraińskiej, że zrobimy im studium wykonalności na nasz koszt" - powiedział.

Według Horały w Polsce system transportowy jest "nadproporcjonalnie" oparty na transporcie drogowym. Jak dodał, w przypadku towarów to jest ponad 80 proc. "Transport kołowy jest droższy niż kolejowy. Gospodarka, która jest w osiemdziesięciu paru procentach oparta na transporcie kołowym będzie przegrywać z gospodarką, która jest oparta w 50 proc. na transporcie kolejowym. Musimy przerestrukturyzować transport w kierunku szynowym" - powiedział. Jak dodał, oznacza to inwestycje w infrastrukturę kolejową.

Horała wskazał, że Polska, z transportowego punktu widzenia, budując CPK wykorzystuje położenie geograficzne i sytuację na rynku lotnictwa pasażerskiego w tej części Europy.

"Układ sieci transportowej, który nie premiuje tranzytu, nie premiuje przelatywania towarów, pasażerów na linii wschód - zachód, tylko prowadzi do Polski, jest w naszym interesie" - ocenił Horała. Jak dodał, powstanie CPK w centrum naszego kraju, stworzy hub, który będzie "ściągał" towary i pasażerów z państw sąsiednich.

Transeuropejska Sieć Transportowa - TEN-T jest instrumentem koordynacji inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. W 2013 r. ustalono jej układ na terytorium państw członkowskich UE. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11 grudnia 2013 r. regulujące kwestie TEN-T jest obecnie przedmiotem rozpoczętej w 2019 r. rewizji. W jej wyniku do projektu nowego rozporządzenia TEN-T zostały włączone też polskie propozycje dotyczące Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

