Horała: dzięki Polskiemu Ładowi mieszkańcy wsi, gmin, powiatów i miast zyskają

Dzięki Polskiemu Ładowi mieszkańcy polskich wsi, gmin, powiatów i miast zyskają; będą mieli więcej pieniędzy w swoich kieszeniach - mówił w sobotę w Kartuzach (Pomorskie) wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała gościł w sobotę po południu w Kartuzach, gdzie zorganizował briefing prasowy na temat wsparcia samorządów w Polskim Ładzie

"W debacie publicznej pojawiają się głosy, że Polski Ład ma być szkodliwy dla samorządów. Są tacy, którzy jako motyw sprzeciwu wobec Polskiego Ładu wskazują, że chcą bronić samorządów. Jakie są fakty? Po pierwsze, Polski Ład to jest duża obniżka podatków dla większości podatników, a jest tak, że mniej więcej połowa wpływów z tych podatków (...) wpływa do budżetu samorządów. W tym sensie te wpływy będą nieco mniejsze, ale musimy pamiętać, że nieco mniejsze od planowanych" - mówił Horała.

Dodał, że przez ostatnie sześć lat wpływy polskich samorządów z tytułu PIT wzrosły o ponad 40 procent, a z tytułu CIT o ponad 60 proc., pomimo tego że w między czasie doszło do obniżek podatków (głównej stawki PIT-u oraz zwolnienia osób młodych z płacenia podatku PIT). Według Horały, dzięki polityce gospodarczej, wzrostowi gospodarczemu i uszczelnieniu systemu podatkowego wpływy do budżetu samorządów wzrosły.

"Po drugie, samorządy mają mniej więcej połowę udziału w PIT-cie, a więc druga połowa to jest udział budżetu państwa. Jeśli ktoś mówi, że jakieś miasto, czy gmina straci na przykład dwa miliony złotych, to jednocześnie znaczy w budżecie domowym, w kieszeniach mieszkańców tej gminy będzie łącznie o cztery miliony złotych więcej" - tłumaczył Horała.

Podkreślił, że wspólnota samorządowa, to są przede wszystkim ludzie, a nie urzędnicy, tabelki czy budżety.

"Mieszkańcy polskich wsi, gmin, powiatów i miast zyskają. Będą mieli więcej pieniędzy w swoich kieszeniach. To pokazuje pewien brak spójności logicznej w tych atakach na Polski Ład, bo niektórzy twierdzą, że to jest podwyżka podatków. Jeżeli ci, którzy mają udział w tych podatkach, czyli budżet państwa i budżet samorządowy powinien zyskiwać, tymczasem te same osoby mówią, że stracić, czym przyznają, że faktycznie jest to obniżka podatków" - twierdził Horała.

Wiceminister podkreślił, że rząd chce wspierać polskie samorządy i w ramach Polskiego Ładu będą uruchomione nowe programy wsparcia dla samorządów.

"Tak jak już do tej pory był Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to są miliardy złotych, które na zadania własne samorządów dodatkowo rząd przeznaczył. Teraz Fundusz Inwestycji Strategicznych, Fundusz Polskiego ładu, który tylko w pierwszej transzy przewiduje wsparcie rzędu 20 miliardów złotych" - mówił Horała.

Podkreślił, że to połowa tego, co wszystkie samorządy w Polsce rocznie inwestują.

