Horała: finalizujemy dokument dotyczący rozwoju rynku lotniczego w Polsce

Finalizujemy dokument programowy dotyczący rozwoju rynku lotniczego w Polsce do roku 2030 r., z perspektywą do 2040 r.; myślę, że w pierwszej połowie roku powinien on być procedowany - zapowiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Chodzi o opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury dokument programowy dotyczący rozwoju rynku lotniczego w Polsce pod nazwą "Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)".

"Finalizujemy - ja już ten dokument mam w wersji roboczej - ale on jeszcze wymaga pewnych konsultacji. Chodzi o "Politykę rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do roku 2030, z perspektywą do roku 2040. To będzie dokument przyjmowany uchwałą rządu" - powiedział na sejmowej Komisji Infrastruktury Horała.

Jak dodał, będzie to "jeden z kluczowych dokumentów" również jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z nowej perspektywy unijnej.

"Myślę, że w pierwszej połowie tego roku powinien on już być procedowany, konsultowany. I to na pewno - od tej strony infrastrukturalnej - dla sektora lotniczego będzie to taki wyznacznik tego, jakie są plany rządu, jak widzi on rozwój tego sektora. A co za tym idzie, przedsiębiorcy będą mogli się w te wizje wpisywać z inwestycjami" - powiedział wiceminister.

Dokument ma m.in. uwzględniać aktualne prognozy ruchu lotniczego w Polsce, wskazywać kierunki rozwoju infrastruktury lotnisk.

W Polsce istnieje 15 portów lotniczych, do 2027 r. ma być wybudowany Centralny Port Komunikacyjny wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.