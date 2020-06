Horała: granica wschodniej flanki NATO jest tą, za którą Rosja nie może się posunąć

Stany Zjednoczone wysyłają jasny sygnał, że granica wschodniej flanki NATO to jest granica, za którą Rosja nie może się posunąć - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Horała pytany w TVP 1 o to, czy po środowej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie więcej żołnierzy amerykańskich pojawi się w Polsce, odpowiedział: "wiemy, że co najmniej 1 tys., ale może ich być znacznie więcej".

"Gdyby taka decyzja była, żeby jednak żołnierzy z Niemiec wycofywać, to oczywiście Polska chętnie ich przyjmie. Jesteśmy na to gotowi" - podkreślił Horała. Dodał, że obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju i to, że jest ich coraz więcej "to przełom w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego Polski".

Horała odniósł się też do symboliki środowej wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych w kontekście defilady w Moskwie. "To, że na defiladzie w Moskwie jest tylko kilku prezydentów byłych państw Związku Radzieckiego, de facto zależnych od Rosji, że cały świat Zachodu zupełnie to wydarzenie ignoruje, a w tym samym czasie prezydent Stanów Zjednoczonych przyjmuje prezydenta Polski - taki jednoznaczny gest wykonuje - to na pewno Putinowi się nie spodobało" - ocenił.

Według wiceszefa MI pokazuje to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europę Wschodnią. Jak mówił, "USA rysują wyraźną linię dla agresji rosyjskiej". "Po Gruzji, Ukrainie, Stany Zjednoczone wysyłają jasny sygnał, że dość: że granica wschodniej flanki NATO to jest granica, za którą Rosja nie może się posunąć" - powiedział. Dodał, Rosja tylko takie zdecydowane argumenty siły rozumie. "Nie rozumie Zachodu, który próbuje się z nią dogadywać, bo uważa, że to jest słabość i może się posunąć dalej" - zaznaczył.

W środę odbyła się na Placu Czerwonym defilada wojskowa z udziałem około 14 tysięcy żołnierzy. Z powodu pandemii koronawirusa została ona przełożona z 9 maja, gdy w Rosji obchodzono 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Prezydent Andrzej Duda złożył w środę wizytę w Białym Domu. Prezydenci Polski i USA rozmawiali najpierw w "cztery oczy", potem odbyły się rozmowy delegacji pod przewodnictwem obu przywódców. Andrzej Duda podkreślił, że wzmacnianie współpracy militarnej z USA ma ogromne znaczenie, dodaje Polsce wiarygodności inwestycyjnej ze strony firm amerykańskich; zadeklarował, że istnieje możliwość dalszego zwiększania obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Donald Trump oświadczył, że USA będą zmniejszać liczbę swoich żołnierzy w Niemczech. Dodał, że prawdopodobnie wojska zostaną przeniesione do innych krajów Europy, w tym do Polski.