Horała: Hiszpania jednym z czterech głównych partnerów międzynarodowych programu CPK

Hiszpania stała się jednym z czterech głównych partnerów międzynarodowych programu Centralny Port Komunikacyjny, będziemy korzystać z jej wiedzy i doświadczenia - powiedział we wtorek wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Horała oraz hiszpański minister transportu, mobilności i agendy miejskiej Jose Luis Abalos podpisali w poniedziałek w Madrycie porozumienie o współpracy przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dotyczy ono głównie rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

"W ramach porozumienia z Hiszpanią, stała się ona jednym z czterech głównych partnerów międzynarodowych programu CPK. Będziemy korzystać w tym momencie z ich wiedzy i doświadczenia, ponieważ my projektujemy ten system. A w chwili budowy pewnie będzie jednym z tych kilku państw, które będą w tym wyścigu po kontrakty z przodu, bo siłą rzeczy są już w procesie" - powiedział w Radiowej Trójce pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Zaznaczył, że w poszczególnych projektach, przetargach wybierana będzie najlepsza oferta.

Wiceminister przypomniał, że spółka CPK sformalizowała już współpracę z Koreą Południową (doradca strategiczny w komponencie lotniskowym), Francją (współpraca dotyczy kolei dużych prędkości, w tym samym obszarze dołączyła teraz Hiszpania) oraz z Wielką Brytanią (w obszarze lotniczym).

"To są cztery podpisane na ten moment umowy. Być może jeszcze jedno, dwa państwa do tego dojdą, ale to już przyszłość pokaże, jak rozmowy się potoczą" - powiedział Horała.

Spółka CPK wyjaśniła w poniedziałkowej informacji prasowej, że porozumienie z Hiszpanami koncentruje się na współpracy w zakresie rozwoju polskiego systemu Kolei Dużych Prędkości. Zwrócono uwagę, że Hiszpania jest jednym ze światowych liderów w obszarze rozwoju i zarządzania systemem szybkich kolei, a strona polska jest zainteresowana czerpaniem z ich doświadczeń.

Zdaniem wiceministra dla budowy CPK "tak naprawdę nie ma alternatywy". "Alternatywą jest albo zatrzymać rozwój rynku lotniczego w Polsce, powiedzieć, że potężny segment rynku z Polski wypuszczamy, nie chcemy z niego czerpać korzyści, niech korzysta np. Wiedeń, Monachium. Albo nie chcemy tego biznesu i miejsc pracy, nie chcemy tego wzrostu gospodarczego" - tłumaczył. Wskazał, że Lotnisko Chopina "ma pewien betonowy sufit i więcej się nie rozwinie, z różnych przyczyn".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

