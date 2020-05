Horała: jest pomysł powołania podmiotu, który płaciłby uczciwe ceny rolnikom

Jest pomysł powołania podmiotu na rynku spożywczym, który płaciłby uczciwe ceny rolnikom i oferował nieprzesadnie wygórowane ceny polskim konsumentom - mówił w piątek wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Horała pytany był w piątek w TVP Info o "pomysł inwestycyjny" powołania instytucji, która zajmowałaby się sytuacją na rynku spożywczym, aby polskie podmioty miały większe szanse w konkurowaniu z zagranicznymi, na czym tracą polscy rolnicy.

Horała mówił, że poprzedni rząd doprowadził do wyprzedaży polskiego sektora rolno-spożywczego. Wyjaśnił, że prowadzi to do takiej sytuacji, że polski rolnik dostaje bardzo mało za swoje produkty, niewiele jest w stanie na nich zarobić, a polski konsument bardzo dużo płaci w sklepie.

"Gdzieś po drodze ten zysk, ta marża jest zgarniana. Pomysł, o którym mówimy, to aby zebrać to, co jeszcze w domenie publicznej z tego sektora zostało - np. cukrownie zostały, trochę innych zakładów, jest to kilkadziesiąt podmiotów rozproszonych w kraju - przeanalizować, zobaczyć. Zajmują się tym akurat zewnętrzni doradcy, specjaliści biznesowi czołowej światowej renomy, żeby te resztki sektora poskładać, zobaczyć, gdzie być może brakuje, gdzie te łańcuchy dostaw są przerwane i tam być może warto coś pozyskać z rynku, dokupić jakiś podmiot" - mówił Horała.

Dodał, że nie należy przy tym wykluczać handlu, pewnie głównie hurtowego. Zaznaczył, że gdyby jednak trafiła się okazja, bowiem teraz mamy spowolnienie gospodarcze i niektóre firmy mogą być sprzedawane poniżej wartości, nie są wykluczone także przejęcia na rynku handlu detalicznego.

"Tak, żeby powstał na rynku podmiot, który płaci uczciwe ceny rolnikom, jednocześnie oferuje te produkty polskim konsumentom również nie po przesadnie wygórowanych cenach, dzięki temu wpływa na rynek" - tłumaczył wiceminister.

"On nie będzie nigdy na tym rynku dominował, ale jeżeli taki podmiot na rynku się pojawi, to wtedy inne podmioty będą musiały się do warunków gry dostosować. Nie będą mogły już na przykład przesadnie zawyżać cen oferowanych konsumentom" - dodał Horała.

O tworzeniu holdingu spożywczego wspominał w czwartek w Sejmie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wcześniej wiceminister w tym resorcie Artur Soboń powiedział w money.pl, że rząd nie wyklucza utworzenia państwowej sieci sklepów spożywczych, w ramach działań wspierających sektor rolno-spożywczy. Dodał, że takiej sieci nie dałoby się utworzyć organicznie i trzeba byłoby się zastanowić nad akwizycjami.

W ubiegłym roku przedstawiciele rządu informowali, że planowane jest utworzenie Narodowego Holding Spożywczego (wymienne nazwy to Krajowa/Polska Grupa Spożywcza), który ma wspierać polskich producentów żywności.

Koncepcja holdingu opiera się na konsolidacji spółek działających w branży rolno-spożywczej w oparciu o wiodącą rolę Krajowej Spółki Cukrowej (KSC).

Jak informowało w połowie maja Ministerstwo Aktywów Państwowych, w odpowiedzi na interpelację poselską, 30 kwietnia 2020 r. KSC podpisała z KPMG umowę o świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i realizacji procesu konsolidacji.