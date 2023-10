Horała: jesteśmy w trakcie postępowania o decyzję lokalizacyjną pod CPK

Jesteśmy w trakcie postępowania o decyzję lokalizacyjną pod budowę lotniska w ramach Centralnego Programu Komunikacyjnego – poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała we wtorek w Radiu Zet.

"Jeżeli chodzi o samo lotnisko (CPK - PAP), to rozpoczęliśmy przygotowawcze prace budowlane, czyli mówiąc publicystycznie: wbicie łopaty nastąpiło" - powiedział we wtorek w Radiu Zet wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Marcin Horała.

"Jesteśmy w trakcie postępowania o decyzję lokalizacyjną. Więc jeżeli chodzi o samo lotnisko i w ogóle o wszystkie programy w ramach CPK - jestem zadowolony. Trzymamy się harmonogramu" - powiedział Horała.

Wiceminister przypomniał, że pod budowę CPK w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć zostało zakupione ponad 1 000 ha gruntów, a "do programu zgłosiło się 1 300 właścicieli 3 600 hektarów". "Trwają negocjacje, rozmowy, kolejne umowy są zawierane" - podkreślił Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.