Horała: lotnictwo wychodzi ze stagnacji wywołanej koronawirusem

Branża lotnicza wychodzi z fazy stagnacji wywołanej koronawirusem; mamy szansę wzmocnić pozycję Polski w obszarze lotnictwa i być liderem w naszym regionie Europy - ocenił w czwartek wiceminister infrastruktury Marcin Horała przedstawiając politykę rozwoju lotnictwa cywilnego.

"Transport lotniczy w Polsce, tak, jak i na całym świecie, przechodzi jeszcze kryzys, który jest bezprecedensowy w historii, kryzys spowodowany pandemią Covid-19. Ta stagnacja się kończy, widzimy, że ruch lotniczy wraca" - powiedział w czwartek Horała podczas konferencji prasowej ws. rozpoczęcia konsultacji publicznych polityki rozwoju lotnictwa cywilnego, opisanej w projekcie "Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)".

Jak przekazał wiceminister, w czerwcu ruch lotniczy zbliża się do 50 proc. tego, co było przed pandemią i rośnie, a "jeszcze niedawno było to 10-15 proc.".

"Mamy ogromną szansę być jednymi z pierwszych w tym wyścigu w światowym biznesie lotniczym. Mamy szansę wzmocnić pozycję Polski, mamy szansę na to, żebyśmy byli w obszarze lotnictwa, w ważnej dziedzinie gospodarki, liderami w naszym regionie Europy. Służyć temu będzie m.in. właśnie przedstawiana dzisiaj polityka rozwoju lotnictwa cywilnego, wdrożenie przyjętych w niej założeń" - powiedział Horała.

Wiceminister przekazał, że polityka rozwoju lotnictwa cywilnego uzupełnia "pewien brak w systemie dokumentów rozwojowych państwa; wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, w strategię zrównoważonego rozwoju transportu".

Jak powiedział, od 2007 r. obowiązującym w Polsce dokumentem strategicznym dotyczącym transportu lotniczego był "Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych". Horała tłumaczył, że z biegiem czasu dokument ten stawał się coraz mniej aktualny, został on częściowo zrealizowany, a częściowo się przeterminował. "Stąd potrzeba opracowania nowej polityki rozwoju, która wskaże ramy dla rynku lotniczego w perspektywie 10-20 lat" - wskazał.

Podkreślił, że jednym z najważniejszych w niej zagadnień jest scenariusz powrotu ruchu lotniczego po pandemii; uwzględnia ona także powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl