Horała: na przełomie roku powinno udać się wyłonić partnera do budowy portu zewnętrznego w Gdyni

Na przełomie roku powinno udać się wyłonić partnera do budowy portu zewnętrznego w Gdyni, zaś przyszły rok to perspektywa zawierania umowy oraz rozpoczynania prac - powiedział podczas konferencji w Gdyni ws. budowy portu zewnętrznego wiceminister w resorcie funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

Wiceminister Horała, kandydat na posła z okręgu gdyńskiego, wziął w czwartek udział w konferencji prasowej w Gdyni ws. budowy portu zewnętrznego.

"Właściwie w tej kadencji cały etap planistyczny i projektowy portu zewnętrznego został przeprowadzony. Wykonano badania środowiskowe, pozyskano decyzje środowiskowe. Mamy już również decyzję lokalizacyjną na tę inwestycję (...) oraz zapewnione środki z budżetu państwa dla portu, który będzie wkrótce zawierał umowę z Urzędem Morskim w sprawie inwestora zastępczego, który ten element infrastruktury publicznej wybuduje" - stwierdził Horała.

Dodał, że w sprawie terminala trwa postępowanie biznesowe, jest po dialogu konkurencyjnym, w którym uczestniczyli najwięksi światowi operatorzy terminali morskich. "Teraz do końca października trwa składanie ofert i będzie można wybrać najlepszą ofertę jednego z operatorów, który rozpocznie w ramach partnerstwa publicznego budowę portu zewnętrznego" - dodał wiceminister.

Horała powiedział też, że partnera powinno udać się wyłonić na przełomie roku, choć będzie to zależało od treści złożonych ofert, zaś przyszły rok, to okres zawierania umowy oraz rozpoczynania prac.

Jak w lipcu br. podała firma EY, która doradza przy inwestycji, cztery międzynarodowe firmy zostały zaproszone do złożenia oferty na projekt bodowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Wśród wykonawców zaproszonych do złożenia oferty znaleźli się: Gdynia Terminal Holding SAS (grupa CMA CGM) oraz Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS; Hutchison Ports Poland S.a r.l. oraz Port of Felixstowe Limited; International Container Terminal Services Inc.; Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) na zaprojektowanie, budowę oraz na eksploatację nowego terminala kontenerowego.

EY, wraz z kancelarią DZP oraz Databout (w ramach konsorcjum) doradza przy przedsięwzięciu na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia" obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatację w okresie umowy PPP części lądowej Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. W ramach prac partner prywatny wykona także prace czerpalne i refulacyjne, niezbędne do budowy pirsu, torów podejściowych i obrotnicy. Zakres projektu obejmuje również drogową i kolejową infrastrukturę dostępową, zapewniającą komunikację z obszarem terminalu. Podmiot publiczny partycypuje w inwestycji, budując falochrony wraz z niezbędną infrastrukturą nawigacyjną.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny.

Umowa PPP zostanie zawarta na ok. 36 lat, w tym ok. 5 lat projektowania i budowy oraz ok. 31 lat na utrzymanie i operowanie terminalem kontenerowym (eksploatację infrastruktury). Pierwsze statki powinny móc wpłynąć do Portu Zewnętrznego w Gdyni na przełomie 2028 i 2029 roku.

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni jest uwzględniona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako strategiczny projekt rządowy. Projekt jest również uwzględniony na liście kluczowych projektów infrastruktury Korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk w węźle transportowym Gdynia. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej głębokowodnej infrastruktury portowej, która umożliwi obsługę największych statków oceanicznych oraz zwiększy konkurencyjność portu w Gdyni w basenie Morza Bałtyckiego.

EY jest międzynarodowym koncernem świadczącym usługi doradcze i audytorskie.