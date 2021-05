Horała: nakaz TSUE ws. kopalni Turów jest absurdalny, to nie jest wyrok

Nakaz TSUE dotyczący kopalni Turów jest absurdalny, to nie jest wyrok - ocenił w sobotę wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Dodał, że liczy, iż po dialogu prawnym, jaki podejmą polskie władze, TSUE wycofa się z tej decyzji.

W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. Decyzja ta wiąże się ze skargą Czech, w ocenie których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Horała powiedział na konferencji prasowej w Gdańsku, że nakaz TSUE jest "absurdalny i to nie jest wyrok".

"To jest postanowienie o zabezpieczeniu, czyli środek procesowy podejmowany w trakcie procesu. Jak jest np. sprawa spadkowa i bracia kłócą się o samochód jako spadek po ojcu to ten, który akurat posiada to auto, nie może go sprzedać, aby wtedy, kiedy sąd zawyrokuje, było o czym wyrokować. W tym kontekście wydanie postanowienia o nakazie całkowitego wstrzymania wydobycia jest absurdalne, ponieważ to jest właśnie wyrok. Zatrzymanie procesów energetycznych w takim mechanizmie elektrowni powoduje, że koszty i straty są niewspółmierne do ewentualnego późniejszego uruchamiania" - wyjaśnił.

Zdaniem Horały, decyzja TSUE "wykracza zdecydowanie" poza zakres tego, co powinno być postanowieniem o zabezpieczeniu w toku procesu. "To wykracza w związku z tym poza kompetencje Trybunału. TSUE też nie może ingerować w kwestie dotyczące bezpieczeństwa, a tu ewidentnie bezpieczeństwo energetyczne Polski byłoby zagrożone" - podkreślił.

"Będziemy prowadzić dialog prawny. Myślę, że uda się przekonać TSUE, żeby po prostu się z niego (nakazu) wycofał. Bo to jest bardzo nieprzemyślana decyzja i w sposób ewidentny nieadekwatna do treści przedmiotu sporu" - dodał wiceminister infrastruktury.

W piątek oświadczenie ws. decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał premier Mateusz Morawiecki, który ocenił ją jako niesprawiedliwą i niesłuszną. Premier podkreślił, że żadne decyzje TSUE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich, a takim jest właśnie bezpieczeństwo energetyczne. Dodał, że decyzja TSUE jest bezprecedensowa i sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE, a podjęte działania są nieproporcjonalne. Premier zadeklarował, że rząd nie podejmie żadnych działań, które mogłyby godzić w bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

