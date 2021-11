Horała: nie ma scenariusza, w którym ich nie dostaniemy pieniędzy z KPO

Wypłata pieniędzy z KPO może być odsunięta w czasie, ale scenariusza, w którym ich nie dostaniemy, moim zdaniem nie ma - mówił w środę wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Ocenił, że do momentu przekazania tych środków polska gospodarka poradzi sobie.

Wiceszef resortu infrastruktury był pytany w środę na antenie TVP 1, co by się stało, gdyby szefowa Komisji Europejskiej usłuchała apelu części europarlamentarzystów, by blokowała KPO, bo Polska nie radzi sobie z praworządnością.

Wskazał: "Nie widzę takiej opcji, żeby ostatecznie Polska tych pieniędzy nie dostała. To by znaczyło, że nie istnieje UE".

Zdaniem Horały "Polska sobie poradzi", bo finanse publiczne są w bardzo dobrym stanie.

Jawne złamanie zasad

Polska sobie poradzi

Ryzyko na granicy z Białorusią

Podkreślił, że dla wielu firm oznaczałoby to zerwane łańcuchy logistyczne.



- W dłuższej perspektywie ryzykowalibyśmy tym, że Nowy Jedwabny Szlak i ten cały strumień towarów przeniesie (się) na inny kanał, np. na tzw. szlak północny przez Petersburg. Tego też byśmy nie chcieli - powiedział.



Dodał, że jest cały szereg innych środków, których będzie można użyć, zanim dojdzie do zablokowania białoruskiej granicy.



- To bym jako jedną z ostateczności trzymał - stwierdził wiceminister infrastruktury.

W czwartek w Brukseli mają się odbyć rozmowy z Komisją Europejską dotyczące ostatecznych zapisów w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii COVID-19, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

