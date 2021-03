Horała o wykupie terenów pod CKP: toczą się negocjacje z ok. 200 właścicielami gruntów

Rozpoczęliśmy program dobrowolnych nabyć, negocjacje toczą się z blisko 200 właścicielami gruntów - mówił w poniedziałek wiceminister infrastruktury, pełnomocnik ds. CPK Marcin Horała, odnosząc do pozyskiwania terenów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Horała pytany w Programie I Polskiego Radia o wykup terenów pod Centralny Port Komunikacyjny wskazał, że są dwie drogi pozyskania nieruchomości.

Jedna, jak tłumaczył, znana w Polsce od wielu lat i praktykowana przy budowie autostrad, dróg krajowych i innych dużych inwestycjach "to procedura pozyskania ziemi na inwestycje celu publicznego". Horała wyjaśnił, że chodzi o procedurę wycen, wykupów i ewentualnie wywłaszczenia, jeżeli wykupić się nie da. "W naszym procesie inwestycyjnym ta procedura by się zaczęła pojawiać pewnie za rok, może półtora roku" - powiedział.

"Rozpoczęliśmy też program dobrowolnych nabyć, który jest czymś dodatkowym poza normalną procedurą standardową pozyskania ziemi" - powiedział wiceminister. Dodał, że uruchomiono go ze względu na głosy części mieszkańców, "że chcieliby już wcześniej uregulować swoją sytuację".

"Na zasadzie cywilno-prawnej zapraszamy do negocjacji. Na razie te negocjacje toczą się z blisko 200 właścicielami" - powiedział Horała.

"Chcemy zapłacić godziwie, chcemy zapłacić tyle ile się należy, może z jakimś bonusem, który by rekompensował niedogodność, że ktoś musi się przeprowadzić" - zapewnił pełnomocnik ds. CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl