Horała: obecny rok przełomowy dla projektu CPK - wybór partnerów inwestycji

W tym roku projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wkroczy w przełomowy moment. Wybranych zostanie kilku partnerów do istotnych elementów tej inwestycji, w tym doradca strategiczny, a później partner strategiczny lotniska – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Wiceminister infrastruktury, jednocześnie koordynujący projekt CPK przypomniał podczas środowej konferencji prasowej w Płocku (Mazowieckie), że mijają trzy lata od decyzji o podjęciu tej inwestycji. Wspomniał dla porównania, że w np. w przypadku lotniska Western Sydney od decyzji o przedsięwzięciu do wbicia pierwszej łopaty, czyli etap planowania, minęło osiem lat.

"My robimy w Polsce to znacznie szybciej. Ten haromonogram, który mówi o rozpoczęciu robót budowalnych w roku 2023 i pierwszych lotów w roku 2027, jeżeli go osiągniemy, to można powiedzieć, że będzie to rekord świata, a przynajmniej rekord jurysdykcji Unii Europejskiej" - oświadczył Horała. Podkreślił, że w przypadku CPK "w tym roku projekt będzie miał właściwie przełomowy moment, ponieważ zostanie wybranych kilku partnerów do istotnych elementów inwestycji - najważniejszy z nich to doradca strategiczny, a później partner strategiczny komponentu lotniskowego". Nawiązując do tego etapu przygotowań zaznaczył, iż poprzedziły go wielomiesięczne negocjacje biznesowe.

"Jesteśmy na ostatnim etapie formalnym - lotnisko Incheon z Seulu i lotnisko Narita w Tokyo to są dwa lotniska, które są na tej ostatniej prostej. Jedno z nich zostanie doradcą, a później partnerem strategicznym projektu" - powiedział Horała. Dodał, iż jednocześnie rozpocznie się w tym roku opracowywanie master planu lotniska CPK, jak również wybrany zostanie integrator węzła komunikacyjnego dla tego projektu.

Wiceminister infrastruktury zwrócił uwagę, że CPK to nie tylko inwestycja związana z budową lotniska, ale również plan budowy i modernizacji sieci połączeń kolejowych i drogowych. Wspomniał, iż w tej części projektu - w komponencie kolejowym i drogowym - wykonano strategiczne studium lokalizacyjne, zaprojektowane korytarze transportowe, w tym wielowariantowe przebiegi linii kolejowych i drogowych.

"W sumie projektanci CPK musieli zaprojektować kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przebiegu linii i dróg, znacznie więcej, niż cały system drogowy i kolejowy w Polsce obecnie. Mamy już gotowe harmonogramy tych inwestycji" - zaznaczył Horała. Zapowiedział, że prace przy pierwszych pięciu odcinkach linii kolejowych ruszą w tym roku, a przy następnych będą rozpoczynane sukcesywnie w kolejnych latach. "CPK to nie jest tylko duże, międzynarodowe lotnisko, ale nowa rama, nowy system komunikacyjny kraju, skrojony na potrzeby współczesnej Polski" - podkreślił.

W ocenie wiceministra infrastruktury, projekt CPK jest "korzystny dla całego kraju, całego społeczeństwa". "Ale, jeżeli miałbym wskazać, gdzie będzie ta największa korzyść, w jakich miejscach mieszkańcy odczują największą poprawę w związku z realizacją programu inwestycyjnego CPK, to są to takie miasta, jak właśnie Płock, jak Włocławek, Łomża, Ostrołęka, Sieradz czy Jastrzębie Zdrój" - oświadczył Horała. Wskazał przy tym, iż są to miasta średniej wielkości, obecnie albo całkowicie pozbawione transportu kolejowego i źle skomunikowane drogowo, albo transport, jeżeli tam istnieje, to w "szczątkowej wersji".

Wiceminister infrastruktury ocenił, że właśnie dzięki projektowi CPK takie miasta, jak Płock zyskają nowe połączenia transportowe i dzięki temu będą mogły przełamać wykluczenie komunikacyjne, co wpłynie m.in. na rozwój inwestycji w tych ośrodkach. "Jeszcze raz podkreślę, bo to jest najważniejsze. Program inwestycyjny CPK to jest program dla całej Polski, na którym skorzystają wszyscy Polacy. To będą miejsca pracy dla Polaków, to będą pieniądze dodatkowe w kieszeniach Polaków, to będą miliardy dolarów, miliardy euro na inwestycje przyciągnięte do Polski, a najbardziej na tym programie skorzystają mieszkańcy takich miast, jak Płock" - oświadczył Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.