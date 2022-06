Horała: Obiektywnie rzecz biorąc nikt nie straci na sprzedaży nieruchomości pod CPK

Musimy opierać się na wycenie, na tym ile dana rzecz jest rzeczywiście warta. Obiektywnie rzecz biorąc nikt nie straci - mówił w środę Marcin Horała w odpowiedzi na pytanie, czy nikt nie straci na sprzedaży nieruchomości w programie pozyskiwania ziemi pod CPK.

Marcin Horała, który od 2019 r. jest pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), pojawił się w środę w programie TVP Info "Gość Wiadomości".

Horała odniósł się do pytania o transparentność inwestycji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanych z nią konsultacji społecznych. "Oczywiście, przy tej skali inwestycji nigdy nie będzie tak, żeby nie było niezadowolonych" - zaznaczył. "Jeżeli ktoś musi się wyprowadzić, musi oddać kawałek ziemi: nigdy nie będzie zadowolony. To jest naturalne" - dodał.

"Ale żeby cokolwiek zbudować, no to gdzieś to trzeba budować" - stwierdził. "Trzeba minimalizować te skutki, ale przyszłe pokolenia by nam nie wybaczyły, gdybyśmy skazali Polskę na bycie Polską B" - podkreślił.

Horała został zapytany, czy w momencie pojawienia się ustawy wywłaszczeniowej i zakończeniu konsultacji z mieszkańcami będzie już wskazane dokładne miejsce Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Wskazaliśmy preferowaną lokalizację, (...) tzw. +wariant inwestorski do wniosku o decyzję środowiskową+. To jest kwestia najbliższych tygodni, ponieważ ten wniosek o decyzję środowiskową dla lotniska będziemy składać. To jest ten moment kiedy już co do metra będzie pokazane gdzie będzie pas, gdzie będzie terminal" - odpowiedział. "Ale my już dużo wcześniej taki nieco większy obszar, bo to zawsze trzeba (rozpatrzyć - PAP) wielowariantowo, wszystkie warianty musiały się zmieścić w tym większym obszarze, wyznaczyliśmy" - wskazał.

Horała zwrócił uwagę, że w przypadku budowy CPK istnieje Program Dobrowolnych Nabyć "czego nie było przy poprzednich inwestycjach". "Jeżeli ktoś nie chce żyć w niepewności, nie chce czekać na ten moment wywłaszczenia na inwestycję celu publicznego, może przystąpić do dobrowolnych negocjacji. I tu na zasadzie pełnej dobrowolności, jeżeli propozycja cenowa będzie mu odpowiadać, to taką umowę kupna-sprzedaży swojej nieruchomości zawrzeć. One są powoli zawierane, to jest około 800 hektarów w tym procesie uzgodnień i negocjacji" - oznajmił.

Pełnomocnikowi ds. CPK zadano pytanie czy na pewno nikt nie straci na sprzedaży swojej nieruchomości. "Obiektywnie rzecz biorąc: nie" - odpowiedział. "Punktem bazowym jest operat szacunkowy, czyli biegły rzeczoznawca, specjalizujący się w wycenie nieruchomości, wycenia ile jest warta i płacimy tyle (na ile ocenił rzeczoznawca - PAP) plus pewien bonus, tu już zależny od okoliczności, od rodzaju nieruchomości. Czyli ktoś, kto miał wartość swojej nieruchomości milion złotych, powiedzmy, taką (wartość - PAP) rynkową, to dostanie np. 1 mln 100 tys., 1 mln 200 tys." - wyjaśnił.

"Natomiast oczywiście zdarzają się tacy, którym marzy się w tej sytuacji, że powinni dostać np. 10 milionów albo 20 milionów. (...) Każdy ma prawo do takich chęci, no ale niestety tutaj musimy się opierać na tej wycenie, na tym ile dana rzecz jest rzeczywiście warta" - podkreślił. "Tak jak w każdych negocjacjach możemy umówić się na trochę więcej, natomiast gdyby to było dużo więcej, to wtedy byłaby to niegospodarność, złe zarządzanie mieniem - no i tak być nie może. Płacimy w nawiązaniu do wartości danej nieruchomości" - podsumował Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność. Lotnisko Chopina w jest największym portem w Polsce.

We wtorek rząd przyjął projekt noweli o gospodarce nieruchomościami zmieniający sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Rozwiązania mają być stosowane przy nabywaniu nieruchomości pod budowę CPK.

