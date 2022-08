Horała: odszkodowania odtworzeniowe przy CPK byłyby niesprawiedliwe

Odszkodowania dla wywłaszczanych przy budowie CPK, opierające się na wartości odtworzeniowej nieruchomości byłyby niesprawiedliwe - stwierdził w niedzielę wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

"Oparcie się na czystej wartości odtworzeniowej byłoby niesprawiedliwe, bo ktoś, kto ma nowy dom dostałby tyle, ile on jest wart, natomiast ktoś kto ma zdekapitalizowany dom z lat 50, 60. dostanie wielokrotnie więcej niż ten dom jest wart" - mówił Horała w TVP Info. Jak zaznaczył, w nowej ustawie wprowadzone zostaje też prawo do dochodzenia rekompensaty za poniesione przy wywłaszczeniu szkody, inne niż wartość nieruchomości.

Pytany o przypadek odszkodowania za nieruchomość wybudowaną za częściowo spłacony już kredyt, Horała stwierdził, że "w ustawie przewidujemy też możliwość wypłacenia ekstra bonusu, który zwiększa przyszły wkład własny osoby wywłaszczanej, aby znowu miała zdolność kredytową". "Zakładamy, że ta zdolność mogła spaść, np. w wyniku wzrostu stóp procentowych. W dotychczasowym stanie prawnym takie osoby by straciły, a dzięki wprowadzeniu nowych ustaw będzie prawna możliwość zrekompensowania spadku zdolności kredytowej" - oświadczył wiceminister.

Jak mówił poseł Lewicy Maciej Gdula, ludzie z terenów przeznaczonych pod CPK są przekonani, że z powodu nowej ustawy dostaną mniej pieniędzy z wywłaszczeń. "Dlatego, że rynkowa wartość ich nieruchomości jest dużo niższa niż przed ogłoszeniem projektu CPK. I boją się niższych wycen" - mówił Gdula.

Horała replikował, że nowa ustawa przewiduje 120 proc. wyceny rynkowej dla nieruchomości niezabudowanych i 140 proc. dla zabudowanych. "Rzeczoznawca ma wyceniać dom na zachodnim Mazowszu, a nie dom na zachodnim Mazowszu przeznaczony do wyburzenia za rok. Prawidłowa wycena to ten pierwszy przypadek" - przekonywał. Jak dodał, gdyby jednak nawet do takiej wyceny doszło, "to według starych przepisów przysługiwałoby 100 proc. wyceny, a będzie 140 proc.". "Nowe przepisy są bardziej korzystne niż poprzednie" - dodał.

Według posłanki Polski 2050 Hanny Gill-Piątek, ludzie z terenów przeznaczonych pod CPK "mówią, że spółka CPK proponuje 5-6 zł za m kw.". Horała stwierdził, że to nieprawda, ponieważ były już wyceny i wykupy, gdzie "średnia cena dobrowolnego dokonanego już wykupu jest wielokrotnie wyższa od tej kwoty". Zastrzegł, że osoby, które dokonały już takich transakcji nie życzą sobie podawania danych z tych transakcji.

Parlament zakończył już prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak np. Centralny Port Komunikacyjny. Nowela przewiduje także rozwiązania dla mieszkańców w związku ze zbywaniem nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej, czyli przed wywłaszczeniem. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości - o 20 proc. w przypadku gruntu i 40 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl