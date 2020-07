Horała: Plan Andrzeja Dudy jest szczególnie korzystny dla Pomorza

Polityka rządu PiS, plan Andrzeja Dudy nowych inwestycji, rozwinięcia tej polityki na najbliższe lata, to coś co jest szczególnie korzystne dla Pomorza - mówił we czwartek na budowie Trasy Kaszubskiej wiceminister infrastruktury Marcin Horała opisując rządowe programy w województwie pomorskim.

Konferencja odbyła się na drugim odcinku drogi ekspresowej S6 między Szemudem, a Luzinem na Kaszubach (woj. pomorskie), gdzie nad doliną powstaje estakada S6. Trasa Kaszubska ma połączyć Gdynię z Bożym Polem, a pierwsze samochody powinny pojechać nową jezdnią w przyszłym roku.

Na briefingu był wiceminister infrastruktury Marcin Horała, wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz posłanka PiS Magdalena Sroka.

"Pan prezydent Andrzej Duda wystąpił z inicjatywą wielkiego programu inwestycyjnego. On został już przez rząd przyjęty, a ten program jest szczególnie korzystny dla województwa pomorskiego. To są inwestycje infrastrukturalne, to są inwestycje twarde, ale również inwestycje miękkie, inwestycje w ludzi, inwestycje społeczne, budowanie kapitału społecznego, realizacja ideałów równościowych, bo to wszystko się ze sobą łączy" - mówił Horała.

Jego zdaniem "bez rozwoju, bez inwestycji, bez miejsc pracy, bez gospodarki nie ma środków na programy społeczne. Podkreślił też, że bez spójności społecznej gorzej radzi sobie gospodarka.

Wiceminister tłumaczył, że na program budowy dróg krajowych województwo pomorskie otrzyma z budżetu ponad 10 mld zł i wkrótce ruszą przetargi.

Horała dodał, że w najważniejszym programie społecznym rządu PiS "Rodzina 500+" mieszkańcy Pomorskiego otrzymali w latach 2016-2020 - 8,7 mld zł.

"Jeżeli taka będzie wola wyborców i pan prezydent i rząd będą kontynuowali swoją misję, to ponad dwa miliardy rocznie będą trafiały dalej do kieszeni pomorskich rodzin" - mówił Horała.

Kolejny program, który podsumował Horała, to "Dobry Start" - w latach 2018-2020 na wyprawki szkolne w woj. pomorskim przekazano 266 mln zł.

Wiceminister Horała wyliczał, że seniorzy otrzymali w Pomorskiem prawie 25 mln zł z budżetu państwa, posiłki w szkołach zostały dofinansowane kwotą 142 mln zł, a na Fundusz Dróg Samorządowych w latach 2019-2020 zostało przeznaczone 400 mln zł.

"Niektórzy mówią, że rząd nie sprzyja samorządom, ale te 400 milionów na Pomorzu, na pomorskie inwestycje samorządowe temu zdecydowanie przeczą, bo to są zadania własne samorządów i nie jeden rząd powiedziałby nic nam do tego, co to nas obchodzi. Niech samorządy sobie radzą. Zdaniem obecnego rządu zjednoczonej prawicy to są ważne potrzeby mieszkańców i dlatego wesprzemy samorządy dużymi pieniędzmi" - zapewnił Horała.

Horała przywołał też "Program 100 obwodnic", na który zaplanowano 1,5 mld zł w woj. pomorskim na pięć obwodnic oraz wsparcie dla straży pożarnej poprzez przekazanie wozów strażackich.

Wiceminister podkreślił wagę "Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2020". W nim przeznaczono dla samorządów powiatu słupskiego 115 mln zł.

"Kolejna sprawa to inwestycje kolejowe. Ponad 11 miliardów inwestowane w pomorskie koleje. To już częściowo się dzieje. To jest chociażby przebudowa węzła trójmiejskiego, dostępu do portów" - tłumaczył Horała.

Przypomniał też, że dzięki budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego powstanie kolej dużych prędkości, która przebiegnie przez Kwidzyn, Malbork i do Trójmiasta, a tym samym przejazd z Gdańska do Warszawy skróci się z 3 godz. do 1 godz. 45 min.

Wiceminister opisał też wsparcie rządu dla ratownictwa medycznego w latach 2016-2020. Pomorskie z tego tytułu otrzymało ponad 11 mln zł na zakup ambulansów, motocykli ratowniczych i innego sprzętu.

Z kolei rządowego program "Maluch+" wydano 95,6 mln zł na utworzenie 31 tys. miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych.

Horała przywołał też inwestycje w gospodarce morskiej, które pochłoną ponad 7 mld zł.

Opisując programy rządowe wiceminister Horała mówił też o pomocy dla pomorskich przedsiębiorców w związku z pandemią koronowirusa. W Pomorskiem z tarczy antykryzsowej skorzystało 19,6 tys. firm, które na ochronę 184 tys. pracowników otrzymały 6,66 mld zł.

Wiceminister wspomniał też o pomocy dla samorządów w związku z pandemią.

"Fundusz inwestycji samorządowych, zwany również rządowym funduszem inwestycji lokalnych, to prawie 400 mln zł dla pomorskich samorządów, żeby wesprzeć lokalne inwestycje" - tłumaczył wiceminister na budowie S6.