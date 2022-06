Horała: po otwarciu przekopu rozwój ziemi elbląskiej przyspieszy

Po otwarciu przekopu przez Mierzeję Wiślaną przyspieszy rozwój ziemi elbląskiej i samego Elbląga - wynika z piątkowej wypowiedzi wiceministra infrastruktury Marcina Horały.

"Dzięki przekopowi port w Elblągu będzie mógł się rozwijać. Przykładowo jeżeli mówimy chociażby o przemyśle drzewnym, przemyśle papierniczym, meblarskim, który jest rozwinięty na Mazurach, transport surowca drogą morską, czy transport różnego rodzaju prefabrykatów, będzie teraz możliwy" - powiedział Horała.

Dodał, że wcześniej transport towarów przez kontrolowaną przez Rosję Cieśninę Piławską, był praktycznie niemożliwy, ponieważ potrzebna była zgoda strony rosyjskiej, o którą trzeba było wystąpić dwa tygodnie przed planowanym przepłynięciem, a zgoda taka mogła być w każdej chwili cofnięta.

"Dlatego rozwój ziemi elbląskiej czy portu w Elblągu był niemożliwy w sytuacji gdy było tylko potencjalne niebezpieczeństwo, nawet zablokowania tej żeglugi" - powiedział wiceminister..

Podkreślił, że żaden poważny inwestor nie zainwestuje milionów złotych czy euro, mając świadomość, że istnieje ryzyko zablokowania żeglugi przez Cieśninę Piławską.

Nowa droga wodna przez Mierzeję Wiślaną to jedna z priorytetowych inwestycji rządu. Ma wzmocnić suwerenność Polski i uniezależnić nasz kraj od zgody rosyjskiej strony na przepłynięcie przez Cieśninę Piławską - jedyne naturalne przejście z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

