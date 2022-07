Horała: podpisaliśmy z Hiszpanią deklarację międzyrządową o dalszej współpracy ws. CPK

Podpisaliśmy z Hiszpanią deklarację międzyrządową o dalszej współpracy przy programie inwestycyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - poinformował pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Strona hiszpańska jest zainteresowana projektami dot. m.in. Kolei Dużych Prędkości - dodał.

Pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Pedro Sancheza odbyły się w środę polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe. Po ich zakończeniu podpisano wspólną deklarację ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego "Solidarność".

"Podczas (...) konsultacji międzyrządowych polsko-hiszpańskich podpisaliśmy deklarację międzyrządową o dalszej współpracy przy programie inwestycyjnym CPK. Strona hiszpańska jest zainteresowana szeregiem projektów zarówno w komponencie lotniskowym, jak i kolei dużych prędkości" - napisał na Twitterze Horała.

Pedro Sanchez wyraził również nadzieję na udział hiszpańskich firm w budowie CPK. "Jesteśmy przekonany, że jesteśmy w stanie razem stawić czoła istniejącym zagrożeniom i nie dopuścić do osłabienia projektu europejskiego, a wręcz go wzmocnić i sprawić, że Europa stanie się bardziej zjednoczona i bardziej solidarna" - mówił szef hiszpańskiego rządu.

W maju ub.r. Horała oraz hiszpański minister transportu, mobilności i agendy miejskiej Jose Luis Abalos podpisali w Madrycie porozumienie o współpracy przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym ws. m.in. rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, zakładają wybudowanie prawie 2000 km nowych linii dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Inwestycje kolejowe CPK umożliwią dojazd do CPK z większości miast w Polsce do 2,5 godz.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

