Horała: Pomorze otrzyma kolejne miliony z budżetu państwa na inwestycje w infrastrukturę

Samorządy województwa pomorskiego otrzymają ponad 37 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe. W 2021 roku dofinansowanych zostanie 8 zadań - poinformował w poniedziałek w Gdyni wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

"Na Pomorze trafią kolejne miliony złotych z budżetu państwa na inwestycje w infrastrukturę. Rezerwa subwencji ogólnej to dodatkowy mechanizm, zupełnie inny niż Fundusz Inwestycji Lokalnych czy Fundusz Rozwoju Dróg. O podziale tych środków decyduje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego" - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Marcin Horała.

Poinformował, że w 2021 roku samorządy województwa pomorskiego otrzymają w sumie ponad 37 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe. Dofinansowanych zostanie 8 zadań.

"To już kolejne wsparcie dla samorządów. Nie mają racji ci, którzy mówią, że tego wsparcia jest za mało lub że jakieś samorządy są dyskryminowane, pomijane. To już setki tysięcy złotych dla pomorskich samorządów na wsparcie ich inwestycji, ich zadań własnych, których rząd nie ma obowiązku wspierać, ale chce i w różnych mechanizmach pomaga i dokłada pieniądze" - zauważył wiceminister.

Jak przekazał, samorząd województwa otrzyma dotację w wysokości ponad 1,4 mln zł na budowę mostu przez rzekę Redę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216.

Blisko 2,6 mln zł dostanie powiat starogardzki. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozbiórkę i budowę mostu na rzece Wierzycy w Klonówce.

Powyżej 2,6 mln zł trafi do powiatu kartuskiego na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad torami PKP w Niestępowie.

Z kolei powiat sztumski pozyska ponad 9 mln zł na przebudowę drogi na odcinku Żuławka Sztumska o długości 10,9 km.

"W Gdańsku w ubiegłym roku z dotacji rządowych otrzymaliśmy 13,5 mln zł. W tym roku dostaliśmy dodatkowo ponad 9 mln zł, a to pozwoli kontynuować rozbudowę ulicy Kartuskiej do granicy miasta. Będzie to służyć strefie przemysłowej Kokoszki i tamtejszym osiedlom mieszkaniowym. To spowoduje, że uciążliwe korki w tej okolicy się rozładują. Cieszymy się, że rząd pomaga Gdańskowi" - powiedział przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Gdańska Kazimierz Koralewski.

Gdynia również otrzyma 9 mln zł, które samorząd wyda na rozbudowę ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Unruga do ul. płk. Dąbka.

"Rząd oprócz strategicznych inwestycji, takich jak Port Zewnętrzny czy port instalacyjny wspiera również te inwestycje, które są najbliżej mieszkańców. Chciałbym przypomnieć, że w ubiegłym roku otrzymaliśmy ponad 38 mln zł na inwestycje lokalne w ramach pomocy covidowej. Narracja niektórych polityków, jakoby pomoc otrzymywały tylko te samorządy, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość jest absolutnie nieprawdziwa" - powiedział gdyński radny Marcin Bełbot.

Wśród inwestycji, które otrzymały dofinansowanie jest też remont nawierzchni al. Niepodległości w Spocie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. 23 Marca. Władze kurortu otrzymają na ten cel 380,9 tys. zł.

"To przedsięwzięcie jest uzupełnieniem tych inwestycji, które w naszym mieście zostały już zrealizowane przy pomocy środków rządowych. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych był modernizowany wiadukt kolejowy w Sopocie. Mamy przebudowywaną infrastrukturę wodno-ściekową" - wskazał radny Sopotu Bartosz Łapiński.

Powiat wejherowski dostanie nieco ponad 3 mln zł na rozbudowę DP nr 1479G (ulice: Tartaczna, Przemysłowa).

"To przemysłowa cześć Wejherowa, gdzie swoją siedzibę mają liczne przedsiębiorstwa. To dofinansowanie rzeczywiście wspomoże samorząd, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo w tej części miasta. W bieżącym roku realizujemy remonty czterech ulic: Sucharskiego, Strzeleckiej, Necla i Gryfa Pomorskiego, na które otrzymaliśmy dotację rządową w wysokości 12 mln zł" - podkreślił radny powiatu wejherowskiego Witold Reclaf.

Wiceminister Horała zaznaczył, że nie jest to ostatnia konferencja, na której będzie mowa o rządowych dotacjach na inwestycje na Pomorzu.

Ministerstwo infrastruktury w opublikowanej na swojej stronie internetowej informacji z podziału subwencji podało, że w 2021 r. wsparcie w całym kraju dostanie łącznie 120 samorządów w tym: 36 miast na prawach powiatu (157,9 mln zł), 73 powiaty (118,5 mln zł) i 11 województw (59,5 mln zł).

