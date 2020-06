Horała: Pomorze szczególnie zyska na Planie Dudy

Pomorze szczególnie zyska na Planie Dudy - powiedział w czwartek w Gdyni wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Wyraził nadzieję, że w nadchodzących wyborach Polacy opowiedzą się za rodziną, inwestycjami i dalszym rozwojem kraju.

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała wziął udział w briefingu prasowym w ramach akcji "Łączy nas Polska".

Horała podkreślił, że liczy na szczególnie dobry wynik ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy na Pomorzu. "To właśnie województwo pomorskie będzie tym, które szczególnie zyska na Planie Dudy" - stwierdził.

Przypomniał, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zwiększenia wydatków na Program Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł. Z tej kwoty ok. 9 mld zł zostanie przeznaczone na budowę prawie 150 kilometrów trasy ekspresowej S6 na odcinkach Lębork-Bożepole Wielkie, Słupsk-Lębork, Koszalin-Sławno-Słupsk oraz obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. S6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza.

W ocenie Horały jest do dowód na dobrą współpracę prezydenta Dudy z rządem.

"Całość drogi S6 zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa, a nie jak pierwotnie zakładano w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Formuła PPP jest dobra wtedy, kiedy brakuje środków budżetowych, ale trwa dłużej. Powoduje konieczność negocjacji z partnerami prywatnymi, wypracowywania umowy. Dzięki tej decyzji inwestycja będzie zrealizowana szybciej" - zaznaczył wiceminister.

Horała podkreślił, że jednym z elementów tzw. Planu Dudy jest także budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. "To nie jest - jak to przedstawia pan Trzaskowski- jakaś gigantomania, z której nic nie będą mieli Polacy. To jest inwestycja dla Polski. To program inwestycyjny, który przyciągnie do Polski miliardy dolarów prywatnych inwestycji i miliardy euro środków unijnych" - zapewnił pełnomocnik rządu ds. CPK.

Zaznaczył przy tym, że realizacja tej inwestycji jest ważna również dla mieszkańców Pomorza. W ramach projektu - jak mówił wiceminister - powstanie nowa linia kolejowa, która docelowo połączy Trójmiasto z Polską Centralną.

"To bardzo ważna zmiana, która została niedawno wprowadzona. Wcześniej planowano, aby ta nowa tzw. szprycha wpinała się do starej w Warlubiu. Zmieniliśmy decyzję i powstanie całkowicie nowa linia prowadząca do węzła trójmiejskiego" - poinformował.

Zdaniem Horały, pozwoli to mieszkańcom Pomorza na szybszy dojazd do Trójmiasta, a także odciąży pozostałe tory dla ruchu towarowego.

Jak podkreślił, budowa CPK wiąże się również z modernizacją istniejących już linii kolejowych. "To, że trasa kolejowa do Słupska jest elementem szprychy prowadzącej do CPK przesądza o tym, że będzie to linia modernizowana w standardzie do 200 kilometrów na godzinę, co oznacza, że pojawią się tam bezkolizyjne przejazdy, tunele, wiadukty" - wyjaśnił.

Wiceminister zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawionych zostanie kilka kolejnych inwestycji dla Pomorza.

Podczas konferencji prasowej Horała był pytany o wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych zaplanowaną na 24 czerwca, czyli cztery dni przed wyborami prezydenckimi.

"Mamy obecnie najlepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Nie polegają one jedynie na słowach i gestach, ale przede wszystkim na faktach. Mamy w Polsce amerykańskich żołnierzy, amerykańskie inwestycje. Stany Zjednoczone wspierają inicjatywę Trójmorza, sprzeciwiły się budowie rurociągu Nord Steram. Zniesiono wizy dla Polaków. To wielki sukces polskiej polityki zagranicznej" - ocenił Horała. "Nie należałoby z przyczyn kampanijnych opóźniać lub przekładać tej wizyty" - dodał.

Horała dopytywany o trwającą kampanię prezydencką podkreślił, że Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski prezentują dwie różne wizje Polski. "To wybór między inwestycjami, nowymi miejscami pracy, które proponuje ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, a marazmem, stagnacją, kasowaniem inwestycji, co proponuje jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski. To wybór między kartą rodziny, a kartą LGBT, czyli tego, jaka ma być nasza tożsamość. Jestem przekonany, że w nadchodzących wyborach Polacy opowiedzą się za rodziną, za rozwojem, za inwestycjami" - powiedział.

Według Horały, w samorządach, w których władzę sprawuje Platforma Obywatelska wspierane są różnego rodzaju inicjatywy, które zagrażają rodzinie.

"Próbuje się wprowadzić przedwczesną edukację seksualną dzieci. Widzieliśmy na przykład, że pani prezydent Dulkiewicz bierze udział w paradach LGBT. Jest to plan stopniowego oswajania Polaków - najpierw związki partnerskie, później małżeństwa homoseksualne, a na koniec adopcja przez takie pary dzieci. To plan, który przez te środowiska był już realizowany na Zachodzie i byłby zrealizowany również w Polsce, gdyby pan Trzaskowski został prezydentem" - oznajmił wiceminister.