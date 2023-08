Horała: posłowie Joński i Szczerba nie przedstawili dowodów na plany sprzedaży gruntów Lotniska Chopina

Nadal nie ma planów sprzedaży gruntów Lotniska Chopina, co więcej posłowie Joński i Szczerba do tej pory nie przedstawili ani cienia dowodów, że takie plany istnieją - powiedział PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, komentując konferencję prasową posłów KO.

Posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński zorganizowali we wtorek konferencję po kontroli poselskiej pt. "Likwidacja portu lotniczego - nowe ustalenia ws. Lotniska Chopina". Ma to związek z planami uruchomienia w 2028 r. Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym portu lotniczego, gdzie przeniesiony ma zostać cywilny ruch lotniczy z warszawskiego Lotniska Chopina.

Joński podczas konferencji powiedział m.in., że "od kilku dni słyszymy kłamstwo (premiera Mateusza) Morawieckiego, który mówi, że nieruchomości polotniskowe, które będą wniesione do grupy kapitałowej CPK będą chronione, bowiem akcjonariuszem spółki CPK może być wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna". Joński przypomniał, że 2 października 2022 r. weszła w życie ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Art. 12 mówi o tym, że pełnomocnik w terminie 6 miesięcy od dnia przekształcenia wniesie akcje spółki na podwyższenie kapitału zakładowego CPK" - dodał. Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami "nie można zbywać akcji spółki CPK, ale można zbywać nieruchomości spółki CPK" - powiedział. Posłowie Joński i Szczerba twierdzą, że istnienie takiej "furtki prawnej do sprzedaży gruntów" potwierdził w rozmowie z nimi pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Komentując te zarzuty, minister Horała powiedział, że "nie ma ustawowego zakazu sprzedaży gruntów". "Mamy w Polsce setki przedsiębiorstw państwowych, Spółek Skarbu Państwa i żadnej z nich nie obowiązują przepisy jakiejkolwiek ustawy, która zakazywałaby sprzedaż nieruchomości" - wyjaśnił. Jak mówił, "nie jest to żadnym dowodem na to, że którakolwiek z tych spółek planuje sprzedaż swoich gruntów". "Natomiast, co jest rzadkością, w tym przypadku dopisaliśmy ustawowy zakaz prywatyzacji tej spółki" - dodał. "Nadal nie ma planów sprzedaży tych gruntów, co więcej posłowie Joński i Szczerba do tej pory nie przedstawili ani cienia dowodów, że takie plany istnieją" - podkreślił.

W połowie sierpnia Horała, pytany przez PAP, czy Lotnisko Chopina przestanie istnieć w momencie uruchomienia lotniska CPK, przypomniał, że z warszawskiego portu lotniczego ma być przeniesiony główny ruch komercyjny. "Można wyobrazić sobie Lotnisko Chopina jako dalej funkcjonujący port lotniczy zdecydowanie mniejszy, o ograniczonych funkcjach. Moim zdaniem byłoby to nieracjonalne, byłoby to marnowanie tego terenu. Zagospodarowanie tego terenu to może być projekt sam w sobie o znaczeniu wręcz porównywalnym z CPK, bo to jest szansa, która się nie zdarza, którą będzie miała metropolia warszawska, by duży kawałek terenu od A do Z zagospodarować na ten czy inny cel. Natomiast nie chcemy teraz tej dyskusji otwierać" - ocenił Horała. "Czy lotnisko o ograniczonych funkcjach, czy inaczej ten teren zagospodarować, myślę, że za pięć lat to będzie ten moment, kiedy trzeba będzie tę decyzje podejmować" - dodał.

2 października 2022 r. weszła w życie ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczęła proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie przyłączenia jej do Grupy Kapitałowej CPK. Ostatnim etapem realizacji założeń ustawy będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji spółki PPL S.A. do spółki CPK, co ma się wydarzyć do końca III kwartału 2023 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha, ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

