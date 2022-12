Horała: rozwijając CPK trzeba przywrócić naturalny porządek komunikacyjny w Europie

W ramach rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego trzeba przywrócić naturalny porządek komunikacyjny w Europie, m.in transport kolejowy przez środkową Polskę - powiedział w Łodzi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Dzięki rozwojowi CPK, komunikacja w środkowej części Europy w i Polsce wkroczy w inny, lepszy wymiar funkcjonowania - podkreślili na panelu dotyczącym m.in. Kolei Dużych Prędkości między Warszawą CPK a Łodzią a później do Wrocławia i Poznania.

"W ramach rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego trzeba przywrócić naturalny przebieg komunikacyjny w Europie, czyli m.in. kolejowy transport pasażerski i towarowy przez środkową część Polski, przez region łódzki" - powiedział Marcin Horała.

Prezes spółki CPK Mikołaj Wild podkreślił, jak istotnie jest wpisanie węzłów komunikacyjnych, m.in. kolejowych, w Transeuropejską Sieć Transportową (TNT). "To ułatwia finansowanie tych połączeń z funduszy europejskich" - mówił Wild. "Jest to również nasz wkład we wspólną politykę transportową Unii Europejskiej. W ten sposób usuwamy przeszkody w spójności polityki transportowej wschodniej części Europy i oczywiście połączenie Warszawy, CPK i Łodzi oraz Poznania a także Wrocławia w ramach sieci w kształcie litery Y" - zwrócił uwagę.

Będący gościem debaty minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau zwrócił uwagę na wymiary geopolityczne i obronne nowych połączeń m.in. kolejowych w centralnej części Polski. "To bardzo ważne w naszym awansie geopolitycznym. Punkt ciężkości wspólnoty transatlantyckiej, nie mówiąc o Unii Europejskiej, przesuwa się na wschód, bo to tutaj powstają zaczątki nowej architektury bezpieczeństwa" - podkreślił Rau." Jest tu także wymiar militarny, bo w razie konfrontacji - jak mówimy na każdym szczycie NATO - należy wzmocnić wschodnią flankę sojuszu" - przypomniał. "A takie wzmocnienie to infrastrukturalne wzmocnienie połączeń komunikacyjnych, możliwość dotarcia kolejnych oddziałów zbrojnych z zachodniej części kontynentu, abyśmy byli w stanie być skutecznie bronieni" - tłumaczył.

"Niemcy, gdzie jest więcej oddziałów NATO, nie są bezpośrednio zagrożone, tak jak Polska czy państwa bałtyckie, a dotąd argumentem na brak tych sił militarnych u nas był brak odpowiednich połączeń transportowych" - podsumował szef polskiej dyplomacji dodając, że zarówno CPK, jak i sieć KDP wzmacniają potencjał gospodarczy i obronny naszego kraju.

Dyskusja o rozwoju polskiego transportu odbyła się w ramach piątkowej sesji plenarnej XV Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2022.

Podczas forum prezes CPK Mikołaj Wild i marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisali porozumienie ws. przekazania przez CPK 10 mln zł na zakup autobusów hybrydowych, które do 2025 roku mają uzupełnić siatkę połączeń w regionie łódzkim.

