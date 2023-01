Horała: Torpol zapewni CPK bezpieczeństwo realizacji inwestycji

Wejście Torpolu do grupy kapitałowej CPK zapewni bezpieczeństwo realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

"Jednym z podstawowych założeń programu inwestycyjnego CPK jest to, żeby ta inwestycja służyła również do rozwoju polskich kompetencji, żeby te ogromne środki, które zainwestujemy zostawały w naszym kraju, wpływały na rozwój lokalnych firm i lokalnych podmiotów. To oczywiście nie znaczy, że Torpol będzie jakimś monopolistą. Wszelkie przepisy prawa zamówień publicznych będziemy przy tych kontraktach stosować, ale będziemy mieli podmiot, który będzie dawał nam bezpieczeństwo realizacyjne" - powiedział Horała.

Centralny Port Komunikacyjny zawarł we wtorek z Towarzystwem Finansowym Silesia przedwstępną umowę kupna 8 mln 728 tys. 600 akcji stanowiących 38 proc. udziałów w giełdowej firmie Torpol. 10,41 proc. akcji należy do Nationale Nederlanden OFE, 8,79 proc. należy do PKO TFI S.A., a pozostali akcjonariusze kontrolują 42,8 proc. akcji.

We wtorek około godziny 10.45 kurs akcji Torpolu na warszawskiej giełdzie rósł o 10,63 proc. do 22,90 zł przy obrotach dochodzących do 6 mln zł.

Torpol zajmuje się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej, dostosowując jej parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Spółka zrealizowała wiele projektów budowy i modernizacji odcinków najważniejszych linii kolejowych, będących krajową częścią paneuropejskich korytarzy transportowych - E20, E30, E65 i E75.

Jako generalny wykonawca - lider konsorcjum Torpol był odpowiedzialny za zaprojektowanie i budowę multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - pierwszej w Polsce oraz trzeciej pod względem skali i specyfiki prac inwestycji kolejowej w Europie.

autor: Łukasz Pawłowski, Aneta Oksiuta

pif/ aop/ je/

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl