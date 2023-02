Horała: upolityczniona dyskusja na temat KPO niesłusznie rzutuje na postrzeganie funduszy europejskich

Upolityczniona dyskusja na temat KPO niesłusznie rzutuje na postrzeganie całości funduszy europejskich, na stworzenie mylnego wrażenia, jakoby Polska miała jakieś problemy z funduszami europejskimi – przekonywał we wtorek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

Wiceszef MFiPR wziął we wtorek udział w otwarciu nowego biura Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w Gdańsku.

Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller wskazał, że Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 jest programem, który dotyczy współpracy pięciu krajów: Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. "W programie mamy dwie linie: green i blue. Jesteśmy skoncentrowani na ochronie szeroko pojętego środowiska w sferze naziemnej i wodnej. To też kwestie związane ze współpracą, z nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami, które służyłyby temu, by środowisko było jak najlepszej jakości" - mówił.

Horała wskazał, że "upolityczniona - i to nie przez stronę polską - dyskusja na temat Krajowego Planu Odbudowy trochę niesłusznie rzutuje na postrzeganie całości funduszy europejskich". "Na stworzenie mylnego wrażenia, jakoby Polska miała jakieś problemy z funduszami europejskimi. Jest dokładnie odwrotnie. Polska ma już tradycję bycia nie tylko największym beneficjentem funduszy europejskich, ale również jednym z liderów, jeżeli chodzi o sprawność ich wydatkowania i rozliczania" - podkreślił.

Wiceszef MFiPR przypomniał, że niedawno otwarto nową perspektywę Funduszu Spójności i cały szereg programów zatwierdzonych dla Polski. "Dzisiaj otwieramy nową siedzibę sekretariatu dla programu, który pewnie w skali tych wszystkich funduszy europejskich nie jest największy, ale też nie jest też godnym pominięcia. To ok. 80 mln euro budżetu, to pięć państw, to dwadzieścia sześć regionów z tych państw, które ze sobą w ramach tego programu będą współpracowały (...) Te wszystkie państwa, te pieniądze, te wszystkie nitki będą się zbiegać w tym miejscu, w historycznym budynku dyrekcji Stoczni Gdańskiej. Teraz zyskał on swoje nowe życie" - dodał.

Nowe biuro Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 mieści się na Placu Porozumienia Gdańskiego.

