Horała: w połowie sierpnia przetarg na obwodnicę metropolitalną Trójmiasta

W połowie sierpnia powinien być ogłoszony przetarg na obwodnicę metropolitalną Trójmiasta. Później również na odcinek trasy S6 Lębork-Słupsk – poinformował w poniedziałek Marcin Horała - wiceminister infrastruktury.

Horałę, który był w poniedziałek gościem Radia Gdańsk, pytano m.in. o to, czy w ciągu najbliższych trzech lat, kiedy to w Polsce nie są planowane żadne wybory, PiS uda się zmierzyć z rozwiązaniem problemów dotyczących m.in. energetyki, służby zdrowia czy smogiem. "Oczywiście tak. Ja bym tutaj jeszcze dorzucił przede wszystkim realizację tego planu Dudy - wielkiego planu inwestycji publicznych, który ma pomóc wydobyć Polskę z kryzysu, a jednocześnie dać nam nowe drogi, koleje czy Centralny Port Komunikacyjny" - powiedział Horała, który jest też pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

"Gdzieś w połowie sierpnia powinien być ogłoszony przetarg na obwodnicę metropolitalną Trójmiasta. Pewnie później, po jakimś czasie, również na ten odcinek trasy S6 Lębork-Słupsk. Ruszą prace przygotowawcze dla Drogi Czerwonej w Gdyni - ona będzie finansowana jako inwestycja komplementarna właśnie z programu inwestycyjnego CPK. To tylko moje zapewnienia, nie powiem, ze gołosłowne, ale tylko słowne, więc tu po czynach ich poznacie, obserwując, co się w Polsce dzieje, za pół roku, za rok, za półtora wszyscy będą mogli ocenić" - powiedział też Horała.

Planowana Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, zwana też obwodnicą metropolitalną to nowa prawie 32-kilometrowa trasa ekspresowa, która ma połączyć węzeł Południe na wysokości zbiegu obwodnicy trójmiasta i obwodnicy południowej Gdańska z węzłem Chwaszczyno, a dalej z Trasą Kaszubską. W 2014 roku obwodnica metropolitalna znalazła się w pierwszej dziesiątce najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce do realizacji w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Horałę pytano też o to, czy pandemia koronawirusa i związany z nią m.in. spadek ruchu turystycznego nie wpłynie na harmonogram realizacji CKP. "Pierwsze operacje lotnicze na lotnisku będącym ważnym, choć nie najważniejszym, bo to jedna czwarta mniej więcej programu inwestycyjnego CPK, to jest rok 2027. Więc nie mówimy tu o szybkim powrocie do normy, ale nawet bardzo powolny powrót do normy nadal mieści nas w tych widełkach czasowych" - powiedział.

Podkreślił, że jego zdaniem decyzja o budowie CPK była spóźniona. "W moim głębokim przekonaniu ona powinna być podjęta gdzieś około 2010 roku. Bo już teraz właściwie musielibyśmy inwestować 1-1,5 miliarda w Okęcie, żeby ono dało radę obsłużyć ten ruch lotniczy do czasu budowy CPK" - powiedział dodając, że zmniejszony przez pandemię ruch lotniczy "kupuje nam trochę czasu".

Dodał, że ewentualne opóźnienia w realizacji CPK mogą wyniknąć z "przyczyn niezależnych". "Bo ten harmonogram jest niezwykle ambitny. To jest taki rekord co najmniej Europy jeżeli nie świata jeśli chodzi o szybkość budowania lotnisk. przynajmniej w takich krajach innych niż Chiny czy Turcja, gdzie proces konsultacji społecznych czy kwestii środowiskowych jest mocno z przymrużeniem oka traktowany. Natomiast w obszarze europejskim to na pewno będzie rekord jeżeli uda nam się dotrzymać tego harmonogramu" - dodał.

Horała był też pytany o to, co - jego zdaniem - zdecydowało o tym, że najprawdopodobniej to Andrzej Duda wygrał wybory na prezydenta Polski. "Ja myślę, że tak zwane twarde podstawy, czyli to, co po prostu dzieje się w Polsce w codziennym życiu Polaków(...) o rezultacie wyborów "zdecydował zdrowy rozsądek ludzi żyjących tu i teraz".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.