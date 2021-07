Horała: wkrótce kolejne umowy na prace przygotowawcze dot. nowych linii kolejowych

W najbliższych tygodniach spółka CPK podpisze kolejne umowy na prace przygotowawcze dot. nowych odcinków linii kolejowych - zapowiedział we wtorek pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Wskazał, że w pierwszym etapie chodzi o 700 km linii, z 1,8 tys. km łącznie planowanych.

Tego dnia przedstawiciele spółek Centralny Port Komunikacyjny (CPK) i Egis Poland podpisali umowę na wstępną dokumentację budowy odcinka nowej linii kolejowej w woj. śląskim, łączącej Katowice z Ostrawą, z połączeniem do Jastrzębia-Zdroju (łącznie ok. 75 km). Obecny na uroczystości przy jastrzębskim dworcu autobusowym Horała podkreślił, że to już kolejna z serii podpisywanych umów w ramach budowy CPK.

Wiceszef MI zaznaczył, że program CPK kojarzy się niektórym tylko z dużym międzynarodowym lotniskiem, ale dotyczy on przede wszystkim budowy nowego systemu transportowego Polski, przez co znajduje się na poczesnym miejscu ogłoszonego niedawno programu rządowego Polski Ład. Zaakcentował, że waga programu CPK wynika z potrzeb gospodarczych i społecznych.

"Jeżeli chcemy, żeby polska gospodarka rozwijała się, jeżeli tę historyczną szansę, jaką mamy, dojścia do poziomu średniej europejskiej, czyli zakończenia tego wielowiekowego podziału, zwanego dualizmem na Łabie, w którym Polska leżała w tej Europie biedniejszej, słabiej rozwiniętej, niż Europa Zachodnia, a w zasięgu naszych możliwości jest, by przez najbliższą dekadę tę lukę domknąć, to żeby tak się stało, potrzebujemy nowych motorów rozwojowych polskiej gospodarki" - mówił Horała.

Wskazał, że jednym z takich motorów może być najlepszej, światowej klasy system transportowy. "Obecnie w Polsce go nie mamy, zwłaszcza jeśli spojrzymy na transport kolejowy. Przez ostatnie 30 lat najpierw niszczono w Polsce kolej, likwidowano połączenia, zamykano połączenia - tego doświadczyło też Jastrzębie-Zdrój: ta infrastruktura ulegała degradacji, czy właśnie wręcz celowemu niszczeniu - uznał.

Przypomniał, że do tej pory od lat 80. ub. wieku praktycznie nie budowano nowych linii kolejowych, powstało ich raptem kilkadziesiąt kilometrów, przy kilku tysiącach kilometrów linii zlikwidowanych.

"Także mamy ogromne braki w infrastrukturze kolejowej. Jeżeli chcemy, aby nasza gospodarka mogła rozwijać się, grać w tej pierwszej światowej lidze, potrzebujemy również światowej klasy połączeń komunikacyjnych (…); zarówno wpięcia się poprzez węzły transportowe, jakim będzie CPK, do światowego systemu transportu, a następnie również rozprowadzenia go po całym kraju" - ocenił.

"Stąd największą częścią nakładów programu inwestycyjnego CPK, będą inwestycje w infrastrukturę kolejową: budowa nowych linii kolejowych Kolei Dużych Prędkości, ale również linii, które mogą być wykorzystywane nie tylko przez KDP, ale również przez wszystkiego rodzaju połączenia regionalne, aglomeracyjne, dojazdowe" - uściślił.

"Co więcej, są to inwestycje bardzo wspierane przez Komisję Europejską, przez pieniądze europejskie: z programu CEF (Connecting Europe Facility) przecież udało się pozyskać środki właśnie na prace przygotowawcze przy tej linii kolejowej, której będzie dotyczyła podpisana dzisiaj umowa" - podkreślił wiceminister, przypominając następnie o niedawnym przyznaniu dofinansowania w ramach instrumentu CEF Reflow (na zadania dot. projektowania tunelu KDP w Łodzi i studium KDP dla odcinka Warszawa-Poznań).

Horała wskazał też na wymiar społeczny programu CPK, jak zaznaczył, szczególnie istotny w pozbawionym dostępu do kolei 90-tysięcznym Jastrzębiu-Zdroju. "Te braki również program inwestycyjny CKP będzie uzupełniał" - zapewnił, przechodząc do wtorkowej umowy na studium wykonalności nowej linii Katowice-Ostrawa.

"Dzisiaj podpisanie umowy; nie zdradzę dużo tajemnic, jeżeli powiem, że w najbliższych tygodniach kolejne umowy na kolejne odcinki kolejowe. Blisko 700 km linii kolejowych w tym pierwszym rzucie, w tym pierwszym etapie, ale już wkrótce kolejne prace przygotowawcze, aby ten cały program inwestycyjny CPK w obszarze kolei, czyli 1,8 tys. km wybudowanych nowych linii kolejowych, zrealizować w terminie" - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. CPK.

Na początku czerwca br. spółka CPK podpisała umowę na prace przygotowawcze dla 140 km nowej linii kolejowej na trasie Warszawa Zachodnia - CPK - Łódź, a pod koniec czerwca na prace przygotowawcze dla nowej 40-kilometrowej linii Łętownia - Rzeszów. Pod koniec maja spółka wybrała wykonawcę prac projektowych dla tunelu dalekobieżnego w Łodzi.

W połowie maja br. spółka wybrała wykonawcę prac przygotowawczych dla węzła kolejowego CPK, w połowie czerwca najkorzystniejszą ofertę na prace przygotowawcze do budowy 90 km linii na Lubelszczyźnie między Trawnikami i Krasnymstawem oraz Wólką Orłowską i Bełżcem, z końcem czerwca na podobne prace dla 140 km linii na trasie Ostrołęka - Łomża - Giżycko, a na początku lipca - dla odcinków: Łódź - Sieradz - Wrocław i Wrocław - Świdnica - Wałbrzych - granica z Czechami (łącznie ponad 260 km nowych linii).

