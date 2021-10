Horała: woj. łódzkie będzie jednym z najbardziej wygranych programu inwestycyjnego CPK

"Województwo łódzkie będzie jednym z najbardziej wygranych programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego" – podkreślił w środę w Łodzi pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. W regionie ma powstać m.in. 219 km nowych linii kolejowych, a podróż do Warszawy skróci się do 45 minut.

Wiceminister infrastruktury był jednym z uczestników środowej debaty "Inwestycje CPK dla województwa łódzkiego" zorganizowanej w ramach XIV Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi. Oprócz Horały o korzyściach wynikających z budowy węzła przesiadkowego między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy mówili również wiceminister funduszy Waldemar Buda i wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Horała wskazał, że CPK to nie tylko lotnisko, ale - jak zaznaczył - przede wszystkim program inwestycji kolejowych. W jego ramach całym kraju zaplanowano powstanie 1789 km nowych linii kolejowych oraz wprowadzenie kolei dużych prędkości zintegrowanych z obecną infrastrukturą. Dzięki temu - podkreślił - wszyscy mieszkańcy Polski mają zyskać dostęp do sieci kolejowej w odległości nie większej niż 30 km od miejsca zamieszkania.

Zdaniem wiceministra infrastruktury, największym wygranym programu inwestycyjnego CPK będzie województwo łódzkie. "Wynika to z geografii i centralnego położenia. Województwo łódzkie jest bardzo blisko miejsca, w którym zbiegają się nowe szprychy kolejowe. Tutaj będzie więcej połączeń i miast, które tę nową komunikację otrzymają" - wyjaśnił.

Dodał, że w Łódzkiem, ze względu na bliskość portu, inwestycje będą realizowane w pierwszej kolejności.

Zapowiedział, że w regionie powstanie 219 km nowych linii kolejowych oraz zmodernizowanych zostanie 305 km już istniejących tras. Dzięki temu ponad 2 mln mieszkańców Łódzkiego ma znaleźć się w bezpośrednim zasięgu nowych linii kolejowych.

Horała zaznaczył, że ważnym elementem inwestycji będzie budowa drugiego tunelu dalekobieżnego w Łodzi, który ma być dostosowany do kolei dużych prędkości. "Jesteśmy w zaawansowanym postępowaniu na projekt. Początek budowy to 2023 rok, a planowane ukończenie w 2027 r." - poinformował pełnomocnik rządu ds. CPK.

Efektem inwestycji ma być m.in. 65 proc. więcej podróżujących pociągami z i do Łodzi Fabrycznej, Widzewa i Kaliskiej oraz dużo większa częstotliwość połączeń m.in. na trasie z Łodzi do Warszawy (z 20 do 87 w 2040 roku), Wrocławia (z 5 do 24), Poznania (z 4 do 36), Piotrkowa Trybunalskiego (z 5 do 13). Powstanie też zupełnie nowa trasa do Kielc.

Znacząco ma także skrócić się czas przejazdu, w tym z Łodzi do Warszawy do 45 minut, do Wrocławia i Poznania do 70 min, do Sieradza 25 minut.

"Największymi wygranymi programu inwestycyjnego CPK są miasta średniej wielkości, takie jak np. Sieradz. Dawne miasta wojewódzkie, powiatowe teraz bardzo często nie mają połączeń kolejowych albo są one bardzo rzadkie i niewygodne. Z Sieradza do Łodzi będzie odjeżdżał pociąg co 10 minut, co punktu widzenia rynku pracy i innych aktywności jest gigantyczną zmianą" - przekonywał Horała.

Wiceminister Buda dodał, że dodatkowe i szybsze linie kolejowe na trasie Łódź - Warszawa doprowadzą do większego zbliżenia się tych dwóch miast, co może wpłynąć na rozwój gospodarczy Łodzi i regionu. "To wpłynie na konsolidację rynku pracy, mieszkańców i przestrzeni gospodarczej. Tak krótki czasu przejazdu do Warszawy przyczyni się do tego, żeby w tej biznesowej konkurencji wygrywać" - mówił wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej.

Wojewoda łódzki wskazał natomiast, że inwestycje w ramach CPK zmieni postrzeganie Łodzi. "Łodzianie będą musieli zastanowić się, czy chcą pracować w obszarze ekonomicznego wpływu samego lotniska, czy będziemy kształcić i ściągać inżynierów. To wymaga od samorządów wprowadzenia innego standardu uczenia, zapewniania dóbr publicznych, które muszą sprzyjać temu, by nasze województwo było atrakcyjne. Musimy wykorzystać tę rządową inwestycję na takiej samej zasadzie, jak między wojną był Centralny Okręg Przemysłowy. To są wyzwania, które przed nami stoją" - tłumaczył Bocheński.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3000 ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl