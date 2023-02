Hotelarze: w okresie ferii zimowych w 2: 3 hoteli ponad 50 proc. zajętych miejsc

W okresie ferii zimowych, tylko 5 proc. hoteli miało mniej niż 30 proc. zajętych miejsc, ponad 50 proc. rezerwacji odnotowało 65 proc. obiektów - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. W ponad 60 proc. hoteli wzrost cen nie przekroczył 20 proc.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród hotelarzy podała, że w styczniu obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 34 proc. obiektów, satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 32 proc. Powyżej 70 proc. zajętych miejsc miało w styczniu 9 proc. hoteli.

Według sekretarza generalnego IGHP Marcina Mączyńskiego, mimo rozpoczętych w styczniu ferii, hotele wypoczynkowe i położone poza miastami odnotowały gorsze wskaźniki operacyjne niż hotele biznesowe i zlokalizowane w miastach. Satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskał tylko co trzeci hotel biorący udział w badaniu.

Z ankiety wynika, że dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejny miesiąc wskazują na poprawę sytuacji w obiektach wypoczynkowych, co wynika z faktu, że luty to pełny miesiąc ferii zimowych. 57 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień udziału w ankiecie) frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc wcześniej, dla stycznia było to 60 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 19 proc. hoteli (tu poprawa o 9 pp. w stosunku do stycznia) - czytamy.

W hotelach biznesowych 66 proc. obiektów nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 11 proc. (to słabsza o kilka pp. prognoza niż miesiąc temu dla stycznia). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to połowa hoteli (53 proc.) z frekwencją poniżej 30 proc. i 30 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (wyraźny wzrost o kilkanaście pp. w stosunku do prognozy sprzed miesiąca dla stycznia) - podano.

Jak dodano, w całym okresie ferii zimowych, frekwencję 30 proc. nie osiągnęło tylko 5 proc. hoteli, natomiast satysfakcjonujący poziom powyżej 50 proc. zarezerwowanych miejsc odnotowało 65 proc. obiektów, w tym 16 proc. hoteli wskazało na obłożenie powyżej 70 proc. miejsc. Natomiast hotele biznesowe w czasie ferii oczywiście nadal wypadają gorzej niż wypoczynkowe. 77 proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 16 proc. obiektów.

Według eksperta, w hotelach wypoczynkowych jest lepiej niż miesiąc temu, ale nadal daleko od satysfakcjonujących wyników.

Zwrócił uwagę, że w ub. roku większość (88 proc.) hoteli podniosło ceny. Na wzrost cen do 10 proc. wskazało 32 proc. hoteli, wzrost cen na poziomie 11-20 proc. zadeklarowało 31 proc. hoteli, co szósty hotel podniósł ceny o 20-30 proc., zaś w co dziesiątym obiekcie, ceny wzrosły ponad 30 proc.

Z ankiety wynika ponadto, że udział przychodów ze sprzedaży noclegów w przychodach ogółem wyniósł średnio 57 proc. Odpowiednio przychody z gastronomii stanowiły 33 proc., a pozostałe przychody 10 proc. Wskaźniki te nie różniły się istotnie w hotelach w podziale na obiekty biznesowe i wypoczynkowe.

IGHP poinformowała, że ankieta została przeprowadzona online w dniach 1-10 lutego br. W badaniu uczestniczyło 122 hotele ze wszystkich województw. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zobacz naszą rozmową ze Zbigniewem Jagiełłą, byłym prezesem PKO BP

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl