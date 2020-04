Hotele i miejsca noclegowe. Tak będą działać od 4 maja 2020 roku

W hotelach czy pensjonatach nie będzie można korzystać ze wspólnych sal TV, pokoi zabaw dla dzieci, basenów i saun oraz dyskotek - to niektóre wytyczne MR dla branży hotelarskiej. Dodano, że personel sprzątający powinien być wyposażony jednorazowe maseczki i rękawiczki.

W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 4 maja otworzone zostaną hotele i miejsca noclegowe.

Jak podało w środę w informacji Ministerstwo Rozwoju, celem wdrażanych procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i gości hoteli czy pensjonatów.

Resort proponuje zwiększyć odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).

Ponadto, tak podzielić zmiany w pracy, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających w danym momencie na terenie np. hotelu. W swoich wytycznych MR proponuje też zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów - np. stołówki pracowniczej, szatni itp. "W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m" - czytamy.



Resort zaleca też wyposażenie obsługi hotelu/obiektu/pensjonatu w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby, a - tam gdzie jest to możliwe - wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

Pracownikom proponuje, aby: * przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem * nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków * zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry) * regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.) * podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce * starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu * dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka * regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł * unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Resort w wytycznych wskazuje na zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. "Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy" - czytamy.

Dodano, że zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

"Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne - jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych" - napisano.

MR wskazało na konieczność przygotowania procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

W wytycznych poinformowano o umieszczeniu: w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu; dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

MR rekomenduje zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji oraz wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.