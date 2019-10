Hotele z coraz większymi długami

Niemal 900 firm hotelarskich ma w sumie prawie 1 mld zł zaległości w bankach i u swoich dostawców - wynika z najnowszego raportu badania BIG InfoMonitor. Jak dodano, co 10. przedsiębiorstwo oferujące usługi hotelowe zmaga się z przeterminowanym zadłużeniem kredytowym i pozakredytowym.

Na końcu listy znajduje się hotel z Opolszczyzny, na którego koncie znajduje się przeterminowane zadłużenie w wysokości 3,3 mln zł. Odpowiada on przy okazji za większość całkowitego zadłużenia firm hotelarskich w regionie, które wynosi 3,6 mln zł.Zdaniem autorów raportu, pomimo niespłacanego zadłużenia, branża hotelarska się rozwija."Optymistyczne wyniki polskiej gospodarki, rosnąca liczba gości, coraz lepiej prosperujący biznes oraz trwający boom na rynku nieruchomości to główne czynniki utrzymujące wzrostową tendencję. Przekłada się to na rozwój. Tylko w roku 2018 wartość inwestycji hotelowych wyniosła blisko 2 mld zł (1 993 mln zł), o 5 proc. więcej niż rok wcześniej" - czytamy.Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej - swojego głównego akcjonariusza.