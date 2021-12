HRE: ceny świątecznych noclegów w kurortach o 20-30 proc. wyższe niż przed epidemią

Ceny noclegów kurortach są o 20-30 proc. wyższe niż przed epidemią, a w sylwestra stawka za dobę przekracza już tysiąc złotych - wynika z piątkowego raportu autorstwa analityka HRE Investments Oskara Sękowskiego.

Powołując się na dane z popularnych serwisów rezerwacyjnych, ekspert napisał, że w dniach od 31 grudnia do 2 stycznia średnia stawka za dobę w kurortach w Zakopanem przekracza już tysiąc złotych. Wyjaśnił, że wysokie ceny wynikają z faktu, że oferta jest ekstremalnie wykupiona i na chętnych czekają już tyko najdroższe propozycje. Z jego wyliczeń wynika, że w stolicy Tatr nocleg w okresie świątecznym (24.12-26.12) średnio kosztuje 670 zł, czyli o 370 złotych za dobę mniej niż w podczas ostatniego weekendu tego roku. "Spędzanie Sylwestra poza domem jest po prostu znacznie bardziej popularne niż wyjazdy w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego sylwestrowa oferta jest bardziej przebrana, a ceny pozostających w ofercie propozycji są wyższe" - wytłumaczył.

Wskazał, że planując nocleg w kurorcie w Zakopanem czy w Karpaczu podczas Świat Bożego Narodzenia trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 670 i 616 zł za dobę dla 2 osób. Zauważył jednak, że np. w Krynicy-Zdrój, średnia stawka za 2 osoby za dobę to 397 zł, a w Wiśle - 419 zł.

Napisał też, że święta nad morzem wcale znacząco nie odbiegają ceną od Zakopanego czy Karpacza. "W Świnoujściu średnio zapłacimy 78 zł mniej niż w stolicy Tatr - 591 zł, a w Sopocie z kolei 534 zł. W przypadku Sopotu z rezerwacją pobytu również może być problem. W chwili obecnej zajętych jest już 94 proc. miejsc noclegowych" - napisał. Z kolei w Międzyzdrojach czy Kołobrzegu dwie osoby za jedną noc zapłacą odpowiednio 478 i 451 zł.

Jednak - jak zauważył - ten, kto planuje witać kolejny rok w popularnym kurorcie musi liczyć się z wydatkiem ponad 2 tys. zł za weekend. Jest to bezpośrednio związane z faktem, że na chętnych czeka już tylko 3 proc. miejsc noclegowych. Np. w Szklarskiej Porębie sylwestrowe szaleństwo to koszt ok. 850 zł za noc. I tu - jak czytamy - z rezerwacją noclegu może być jeszcze większy problem niż w Zakopanem, ponieważ zajętych jest już 98 proc. miejsc noclegowych. Wskazał, że najtańszymi górskimi ośrodkami na sylwestra są (podobnie jak w przypadku świąt) Krynica-Zdrój i Wisła; nocleg dla dwóch osób w tych miejscowościach kosztuje odpowiednio 640 oraz 612 zł.

Jeżeli zaś chodzi o sylwestra nad morzem to - jak napisał Sękowski - w najdroższym wydaniu jest to wydatek rzędu 832 zł za noc, trochę taniej będzie w Świnoujściu bo 732 zł. Jednak nawet tańsze propozycje (Kołobrzeg i Międzyzdroje) do tanich nie należą. W pierwszym mieście nocleg kosztuje średnio 619 zł, a w drugim 613 zł.

Z szacunków HRE Investments wynika, że jeszcze przed epidemią w tych samych miastach, w analogicznym okresie za dobę można było zapłacić przeważnie 20-30 proc. mniej niż obecnie. Trudno się dziwić panującej sytuacji - rok temu pandemia i lockdown zrobiły swoje, ograniczając ruch turystyczny w okresie świątecznym. W tym roku, na razie, na Święta czy Sylwestra nie planowane jest zamykanie obiektów" - wskazał analityk.

