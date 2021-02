HRE Investments: Polacy unikają mrożenia pieniędzy na dłużej

Większość Polaków szuka promocji w bankach i zakłada krótkoterminowe lokaty np. na trzy miesiące, unikając mrożenia pieniędzy na dłużej. Boimy się inwestować i trzymamy na kontach środki na "czarną godzinę" - pisze w piątkowej analizie ekspert HRE Investments Bartosz Turek.

Ekspert, powołując się na dane GUS, pisze, że klienci zakładają najczęściej lokaty na trzy miesiące, aby "zarobić dodatkowe promile i chociaż częściowo ograniczyć niekorzystne działanie inflacji".

Turek zauważa, że w promocyjnych ofertach można znaleźć depozyty oprocentowane nawet na poziomie 2-3 proc. w skali roku. Zaznacza jednak, że często nowi klienci banków, żeby skorzystać z promocji, muszą również spełnić szereg dodatkowych wymagań, np. muszą skorzystać z dodatkowych produktów.

Ekspert wskazuje, że klienci, którzy w grudniu zakładali trzymiesięczne lokaty na 0,74 proc. w skali roku, zarobili "trochę ponad 7 promili". "W praktyce oznacza to, że przez trzy miesiące do kwoty 10 tys. złotych bank dopisze 18,5 zł odsetek. Z tego skromnego wynagrodzenia fiskus zabierze 3,52 zł, więc do nas trafi faktycznie jedynie 14,98 zł odsetek" - wylicza Turek.

Znacznie gorzej - jak zauważa - jest w przypadku lokat rocznych, sześciomiesięcznych czy nawet kilkuletnich. Te zakładane w grudniu były przeciętnie oprocentowane na zaledwie 0,1-0,3 proc. w skali roku. Wylicza, że jeśli ktoś w grudniu założył przeciętny półroczny depozyt i wpłacił do banku 10 tys. złotych, to po sześciu miesiącach otrzyma jedynie 8,51 zł odsetek po opodatkowaniu. "W przypadku depozytów rocznych, po 12 miesiącach od 10 tys. bank naliczy przeciętnie mniej niż 13 zł odsetek" - pisze.

Jak zauważa ekspert, dane opublikowane przez bank centralny pokazują ponadto, że Polacy szczególnie unikają w ostatnich miesiącach mrożenia pieniędzy na dłużej. "Widać było to już po odpływie pieniędzy z lokat (przez 10 miesięcy epidemii Polacy wycofali z nich aż 85 mld złotych, czyli 30 proc. środków) i rekordowym napływie na rachunki zwykłe i oszczędnościowe (167 mld złotych przez 10 miesięcy)" - pisze.

Zaznacza, że taki stan sugeruje, że część rodaków nie do końca wie co zrobić z pieniędzmi. "Po prostu często boimy się zainwestować w coś bardziej ryzykownego niż bankowy depozyt, ale też doceniamy gwarancje dawane przez system bankowy i łatwość dostępu do pieniędzy zdeponowanych w bankach. Dlatego częściej niż w +skarpecie+ oszczędności i środki na tzw. czarną godzinę trzymamy na kontach" - czytamy.

Turek dodaje, że efektem niskiego oprocentowania w bankach są m.in rekordowe zakupy obligacji skarbowych, złota, a także nieruchomości. Ponadto - jak pisze - do funduszy inwestycyjnych co miesiąc wpływają po 2-4 mld zł świeżych środków.