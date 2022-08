Oprocentowanie lokat nadal rośnie, ale tempo podwyżek się zmniejsza

Banki nadal podwyższają oprocentowanie ofert lokat i rachunków oszczędnościowych, ale wydaje się, że najwyższe podwyżki już za nami - ocenia firma consultingowa HRE Investments.

W ocenie eksperta HRE Oskara Sękowskiego, dynamika podwyżek oprocentowania lokat będzie mniejsza. Przypomniał, że lipiec był dziewiątym z rzędu miesiącem, w którym banki dokonały korekty swoich ofert depozytowych. - Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe pozwalają zarobić nawet 7-7,5 proc. w skali roku. Jest to ogromna zmiana, bowiem jeszcze na początku bieżącego roku maksymalnie było to około 3 proc. - powiedział.

Sękowski zwrócił uwagę, że zmiany w oprocentowaniu widać "jeszcze wyraźniej, jeśli spojrzymy na dane dotyczące przeciętnego oprocentowania rocznych lokat (dłuższe niż 6 miesięcy, ale maksymalnie do 1 roku)".

- Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że jeszcze we wrześniu 2021 roku, czyli przed cyklem podwyżek stóp procentowych były one oprocentowane średnio na 0,17 proc. w skali roku. Najnowsze dostępne informacje podsumowują czerwiec bieżącego roku. Wtedy to przeciętne oprocentowanie rocznej lokaty wynosiło ponad 4,6 proc. - powiedział Sękowski.

Ekspert zaznaczył, że w maju i czerwcu obserwowano najwyższe zmiany oprocentowania. - Jak wynika z danych NBP średnie oprocentowanie rocznych lokat wzrosło w maju o 1,05 pkt. proc w stosunku do kwietnia. Praktycznie identyczną zmianę można zauważyć jeśli porównamy czerwiec i lipiec - wymienia.

- I choć bank centralny (NBP - PAP) nie podsumował jeszcze ostatniego miesiąca to można się spodziewać, że dynamika podwyżek będzie mniejsza. Tak przynajmniej sugerują zbierane co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach i rachunkach oszczędnościowych - prognozuje Sękowski.

