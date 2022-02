HRE: ponownie rośnie zainteresowanie detalicznymi obligacjami skarbowymi

W styczniu kupiono detaliczne obligacje skarbowe o wartości 2,9 mld zł. To wynik niższy niż w 2021 r. Wtedy co miesiąc Polacy nabywali papiery warte od 3 mld zł do 3,9 mld zł. Obecnie ponownie rośnie zainteresowanie tymi obligacjami - poinformowała w środę firma HRE Investment.

Podwyżka oprocentowania detalicznych obligacji skarbowych spowodowała duży wzrost zainteresowania tymi papierami - przekazało HRE Investments, zaznaczając jednocześnie, że dzieje się tak mimo, że ani obligacje, ani bankowe depozyty przeważnie nie chronią kapitału przed inflacją.

"Zgodnie z przewidywaniami, w styczniu wydaliśmy mniej na zakup detalicznych obligacji skarbowych. Wynik wciąż jest solidny (2,9 mld zł), ale wyraźnie niższy niż w 2021 r. Wtedy co miesiąc +łupem Polaków padały+ papiery warte od 3 do 3,9 mld zł" - dodała HRE Investments.

Zdaniem HRE powodów osłabienia popytu na detaliczne papiery jest kilka. Analitycy firmy zwracają uwagę, że 25 stycznia Ministerstwo Finansów poinformowało, że wraz z rozpoczęciem lutego obligacje zaczną być sprzedawane z lepszym oprocentowaniem.

"Podwyżka wyniosła 0,5 pkt. proc., ale z punktu widzenia kogoś, kto dotychczas kupował np. papiery trzymiesięczne, oznaczało to dwukrotne podniesienie oprocentowania. Jeśli ktoś planował kupić te obligacje np. 27 stycznia, mógł (...) zrealizować swoje plany dopiero 1 lutego" - zauważyli analitycy.

"Przez zaledwie dwa tygodnie lutego złożonych zostało bez mała tyle wniosków o zakup obligacji detalicznych co przez cały styczeń. Oczywiście liczba złożonych zleceń nie musi koniecznie przekładać się wprost na wartość sprzedaży tych papierów" - stwierdzili.

Według ekspertów HRE u podstaw styczniowego spadku sprzedaży leży też rosnące oprocentowanie bankowych depozytów.

"Najlepsze promocyjne oferty pozwalają już, po spełnieniu dodatkowych warunków, zarobić nawet 3-4 proc. w skali roku, choć wciąż przeciętna lokata zakładana jest na około 1 proc." - zaznaczyli.

Analitycy firmy wskazali, że na tym tle "trzymiesięczne papiery" dające jeszcze w styczniu 0,5 proc. w skali roku (obecnie 1 proc.) lub dwuletnie, które jeszcze niedawno "kusiły" kuponem na poziomie 1 proc. (dziś 1,5 proc.), stawały się coraz mniej ciekawą alternatywą.

"To właśnie te zmiany w ofertach banków mogły leżeć u podstaw decyzji Ministra Finansów o konieczności podniesienia oprocentowania" - ocenili.

Według HRE kolejny powód styczniowych spadków to hurtowe dziesięcioletnie obligacje skarbowe notowane na giełdzie z rentownościami około 4 proc.

"Na tym tle oferta detalicznych papierów wypada blado. Część inwestorów może dojść do wniosku, że wolą poszukać sposobu na inwestowanie w papiery hurtowe, a nie detaliczne" - ocenili eksperci.

Dodali także, że część inwestorów może negatywnie oceniać efekty tarcz antyinflacyjnych, które wpływają na oprocentowanie detalicznych papierów skarbowych.

"Jeśli ktoś ma dziś np. dziesięcioletnie obligacje skarbowe, to ich oprocentowanie jest zależne od poziomu inflacji. Tę ograniczają tarcze antyinflacyjne. Taka sytuacja inwestorom może się nie podobać, jeśli komuś aktualizowane będzie oprocentowanie, tarcze antyinflacyjne zadziałają szczególnie skutecznie, obniżając inflację będącą podstawą wyliczenia oprocentowania na kolejny rok" - przyznali analitycy HRE.

Podkreślili oni, że w większości przypadków detaliczne papiery skarbowe nie chronią oszczędności przed utratą siły nabywczej. Wyjaśnili, że ceny w sklepach czy punktach usługowych rosną znacznie szybciej, niż naliczane są odsetki do kapitału powierzonego rządowi. Przytoczyli przy tym najnowsze dane GUS mówiące o tym, że średnie ceny w styczniu bieżącego roku były o 9,2 proc. wyższe niż przed rokiem.

"Warto więc wiedzieć, że w praktyce obligacje czteroletnie kupione w lutym będą w stanie ochronić nas przed inflacją na poziomie około 2,5 proc. Dziesięciolatki mogą uchronić przed wzrostem cen w tempie 4 proc. rocznie. Dopiero obligacje dwunastoletnie chronią przed inflacją na poziomie około 7,5 proc." - podało HRE. Firma zaznaczyła, że są to papiery przeznaczone dla osób otrzymujących świadczenie 500+, a na ich zakup można wydać tylko tyle, ile otrzymano w ramach świadczenia wychowawczego.

"Dopóki minister cieszy się dużą sprzedażą obligacji, to nie ma powodu, aby podnosić oprocentowanie. To byłoby nawet szkodliwe. Przez 21 miesięcy (od maja 2020 r. do stycznia 2022 r.) sprzedawano najniżej oprocentowane papiery w historii. W tym czasie rodacy kupili je za 59 mld zł" - zwrócono uwagę w komentarzu HRE.

"Inwestorzy (...) mogliby dojść do wniosku, że bardziej opłaca im się zażądać zwrotu pieniędzy z posiadanych obligacji (przedterminowy wykup), aby ponownie zainwestować te pieniądze w +świeże+ papiery emitowane na znacznie lepszych warunkach. (...) Dotyczy to obligacji dwuletnich. Dziś dają one obietnicę o połowę wyższego zarobku niż jeszcze w styczniu (...)" - stwierdził główny analityk HRE Investments Bartosz Turek.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl