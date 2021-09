HRE: popyt na kredyty hipoteczne wraca do normy

Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty hipoteczne sytuacja wraca do normy - ocenia HRE Investments, wskazując, że głównym powodem wydaje się realizacja odroczonego popytu na mieszkania.

Jak wskazuje HRE, liczba wniosków kredytowych trafiająca do banków nadal jest spora - rzędu 2 tys. dziennie. Jednak w maju, w apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

W ocenie HRE, głównym powodem obserwowanych zmian wydaje się realizacja odroczonego popytu na mieszkania. Chodzi o to, że jeszcze w 2020 r. znacznie trudniej było o kredyt, co jednak zmieniło się na początku 2021 r., wraz z obniżeniem wymagań odnośnie wkładu własnego w dwóch największych bankach. To dlatego spora część z osób, które nie mogły kupić mieszkania w ubiegłym roku, w tym roku postanowiły to zrobić - wskazuje HRE w analizie.

W ocenie analityków, dobre dane z rynku pracy powinny sprzyjać popytowi na hipoteki, natomiast w przeciwnym kierunku na popyt działają niedawne zmiany zaproponowane przez KNF. W lipcu weszła w życie nowelizacja rekomendacji S, która spowodowała, że banki mają namawiać klientów do zaciągania kredytów na nie dłużej niż 25 lat. Nawet jeśli ktoś będzie chciał się zadłużyć na dłużej niż 25 lat, to zdolność kredytowa liczona jest tak, jakby kredyt był zaciągany na lat 25. To wyraźnie ogranicza możliwość zadłużania się dla osób, które balansowały na granicy zdolności kredytowej - wskazuje HRE. W efekcie nowelizacji rekomendacji zdolność kredytowa osób myślących dotychczas o 30-letnim długu spadła o około 5 proc.

HRE zwraca też uwagę na podwyżkę stawki WIBOR 3M, która jest elementem oprocentowania większości kredytów hipotecznych. Na przełomie sierpnia i września wzrosła z 0,21 proc. do 0,24 proc. W praktyce oznacza to, że na przykład rata kredytu na 300 tys. złotych i 25 lat przy założeniu marży na poziomie 2,6 proc. wzrośnie o 4,63 zł. Jest to zmiana symboliczna, ale - jak ocenia HRE - wiele osób ten ruch utożsamia z mającymi nadejść podwyżkami stóp procentowych. Te zgodnie z przewidywaniami mają nadejść w przyszłym roku, ale rynek spodziewa się podwyżki raczej symbolicznej, która może podnieść ratę o zaledwie kilka - kilkanaście złotych w przeliczeniu na każde 100 tysięcy pożyczonego kapitału.

