HSW w tym roku dostarczała wojsku m.in. samobieżną artylerię, sprzęt inżynieryjny, wyrzutnie zestawów Patriot

Samobieżne haubice Krab, moździerze Rak, maszyny inżynieryjne i wyrzutnie do zestawów obrony powietrznej Patriot to tegoroczne dostawy Huty Stalowa Wola dla wojska.

We wtorek pierwszą baterię - osiem armatohaubic 155mm Krab - otrzymał 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, należący do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Poza haubicami dostarczono wóz dowódczo-sztabowy, trzy wozy dowodzenia, wozy amunicyjne oraz wóz remontu uzbrojenia i elektroniki.

"Wywiązywanie się przez HSW S.A. bez opóźnień z bieżących dostaw sprzętu wojskowego jest naszym priorytetem i staje się, mam nadzieję naszym, atutem" - powiedział cytowany w komunikacie HSW prezes spółki Bartłomiej Zając.

"Dziś kolejni artylerzyści otrzymują haubice Krab i sprzęt towarzyszący zgodnie z umową. Brak opóźnień z naszej strony umożliwia Wojsku Polskiemu realizowanie zgodnie z planem celów rozwojowych, szkoleniowych i taktycznych. Tak samo, tj. o czasie i zgodnie z planem, odbyły się dostawy pozostałego sprzętu i uzbrojenia z Huty Stalowa Wola w 2021 roku" - dodał.

Prezes wskazał na kolejne egzemplarze samobieżnego moździerza 120 mm moździerzy Rak na podwoziu Rosomaka wraz z wozami dowodzenia i logistyki oraz sprzęt inżynieryjnego - Uniwersalne Maszyny Inżynieryjne UMI 9.50 oraz spycharko-ładowarki SŁ-34C. "To kolejny rok, który zamykamy z satysfakcją, bo pomimo licznych ograniczeń covidowych dotyczących gospodarki polskiej, jak i naszych partnerów z zagranicy, wywiązaliśmy się z kontraktów. Nasi pracownicy wypełnili swoją rolę doskonale, dzięki czemu HSW S.A. mogła świadczyć Siłom Zbrojny RP usługi na najwyższym poziomie" - podsumował Zając.

W ramach programu Regina w czerwcu br. HSW przekazała trzecią baterię Krabów 23. Śląskiemu Pułkowi Artylerii w Bolesławcu. Dostawa objęła osiem haubic 155 mm Krab, trzy wozy dowodzenia i dwa wozy amunicyjne.

Dostawy haubic i sprzętu towarzyszącego HSW S.A. realizuje w ramach umowy z 2016 roku, która przewiduje do 2024 r. dostawy czterech dywizjonowych modułów ogniowych (dmo), liczących łącznie 96 samobieżnych haubic Krab oraz kilkadziesiąt sztuk sprzętu towarzyszącego. Dostawy nowych Krabów rozpoczęły się od wdrożeniowego dmo w latach 2016-2017.

Inny program, który w 2021 r. realizowała HSW, to Rak. Spółka przekazała dwa kompanijne moduły ogniowe (kmo) Rak do 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina (osiem moździerzy samobieżnych 120 mm na KTO, cztery artyleryjskie wozy dowodzenia) oraz do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Na moduł dla Podhalańczyków złożyło się osiem samobieżnych moździerzy 120 mm na kołowych transporterach opancerzonych oraz cztery artyleryjskie wozy dowodzenia.

HSW, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbojeniowej, dostarczała w tym roku również sprzęt inżynieryjny. Do różnych jednostek wojskowych trafiło 19 egzemplarzy uniwersalnej maszyny inżynieryjnej UMI 9.50 wraz osprzętem dodatkowym, a także osiem spycharko-ładowarek SŁ-34C. Maszyny są wykorzystywane do rozbudowy fortyfikacyjnej terenu w ramach szkoleń poligonowych, do prac drogowo-mostowych oraz wsparcia inżynieryjnego. Pracują też w razie potrzeby na rzecz innych służb i ludności cywilnej, gdy wojsko wypełnia zadania reagowania kryzysowego.

Do końca roku Huta Stalowa Wola przekaże do Raytheon Technologies w sumie cztery kompletne wyrzutnie M903 wchodzące w skład zestawów Patriot, będących podstawą systemu obrony przeciwlotniczej Wisła. Podstawa tych prac jest umowa podwykonawstwa do umowy Foreign Military Sales z 2018 r. zawartej pomiędzy rządem USA a firmą Raytheon Technologies, producentem systemów Patriot.HSW wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl