Huuuge Games widzi szansę na poprawę przychodów

Producent gier mobilnych Huuuge Games chce poprawić przychody m.in. dzięki zmianom w flagowych produkcjach. Nadchodzą też większe wydatki na marketing.

Zmiany w grach "Huuuge Casino" oraz "Billionaire Casino" mogą przynieść odbicie przychodów już w III kwartale 2023 roku.



Dostrzegając zmiany na rynku gier, Huuuge Games decyduje się na rozpoczęcie prac nad nowymi projektami.

Spółka nie wyklucza rozwoju poprzez przejęcia.

Giełdowy twórca takich gier jak "Huuuge Casino" oraz "Billionaire Casino" osiągnął w I półroczu 2023 roku 603,5 mln zł przychodów, o około 13 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk brutto natomiast wzrósł o niespełna 160 proc. do 224,7 mln zł, a zysk netto - o 153 proc. do 188,8 mln zł. Zarząd Huuuge Games widzi jednak szansę na wzrost przychodów w III kw. dzięki m.in. zmianom w najważniejszych produkcjach.

Pierwsze zmiany już pozytywnie wpływają na wyniki

- Program lojalnościowy dla graczy i zmiana ekonomii "Huuuge Casino" i "Billionaire Casino" od sierpnia już wpływają na przychody. Oczekujemy dzięki temu zwiększania ich stabilności i przewidywalności. Ponadto planujemy zwiększyć wydatki na marketing i pozyskiwanie graczy. Te czynniki powinny przyczynić się do odwrócenia spadkowej tendencji w przychodach i spodziewamy się tego już w III kw. - twierdzi Maciej Hebda, wiceprezes Huuuge Games do spraw strategii.

Liczby pokazują, że do końca czerwca gracze tracili zainteresowanie grą. Dzienna liczba aktywnych użytkowników "Huuuge Casino" i "Billionaire Casino" w II kwartale zmniejszyła się o około 15 proc. do 326,6 tys. Z kolei liczba płacących graczy spadła o niemal 20 proc. do 14,8 tys. Sytuację odmienić mogą nakłady na marketing, które będą się zwiększać w II półroczu.

Trwają prace nad nowymi tytułami. Niewykluczone przejęcia

Dostrzegając zmieniające się trendy na rynku gier, firma podjęła decyzję o pracy nad nowymi tytułami, niekoniecznie przeznaczonymi na urządzenia mobilne. Jak podkreślił podczas wideokonferencji wiceprezes do spraw finansowych Marek Chwałka, możliwe są także przejęcia.

Huuuge Games notowane jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od lutego 2021 r. Największy pakiet, ponad 38 proc. akcji, posiada prezes spółki Anton Gauffin. Od debiutu notowania spółki spadły o około 50 proc.

