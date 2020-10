Hybrydowy, największy w Polsce. Zobacz, jakie oceny zebrał EEC 2020

3,5 tys. gości stacjonarnych i 6,7 tys. uczestników online, ponad: 100 tys. unikalnych użytkowników, 70 debat i dyskusji z udziałem 400 prelegentów, 20 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących wydarzenia - to dane podsumowujące XII edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress - EEC) oraz 5. European Tech and Start-up Days. Wydarzenia odbyły się po raz pierwszy od lockdownu, w formule hybrydowej.

Główne efekty uczestnictwa w Kongresie to, wg wskazań reprezentatywnych prób badawczych, interesujące opinie przedstawione przez zaproszonych ekspertów (ocena 7,8 wśród uczestników stacjonarnych oraz 7,9 wśród uczestników online).Doceniono również przestrzeń uznając za istotny atut organizacyjny lokalizację imprez w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Pozytywnie oceniono komunikację z uczestnikami (przed i w trakcie wydarzeń), komfort sal konferencyjnych, internetowy system rejestracji oraz informacje przesyłane przez organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia. Uczestnicy wysoko ocenili także zastosowane środki bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.Przez trzy kongresowe dni (2-4 września br.), w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się łącznie ponad 70 debat i dyskusji z udziałem ok. 400 prelegentów.XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach i 5. European Tech an Start-up Days za pośrednictwem telewizji, prasy, radia i portali internetowych relacjonowało ponad 350 dziennikarzy reprezentujących ponad 100 redakcji. W 2020 r. w polskich mediach powstało ponad 20 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących wydarzenia.Ekwiwalent reklamowy, czyli kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i czasie antenowym, oszacowana na dzień 2 października br. przekroczyła 47 mln zł. Wydarzenia komentowano także w mediach społecznościowych - przez trzy wrześniowe dni odnotowano ponad 4,5 tys. wzmianek na Twitterze, Facebooku, Linkedinie, blogach i mikroblogach, o łącznym zasięgu sięgającym 30 mln unikalnych użytkowników.Kongresowe dyskusje transmitowane były na stronach internetowych Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz European Tech and Start-up Days, w portalach Grupy PTWP i w portalach patronów medialnych wydarzeń: dziennik.pl, dziennikzachodni.pl, forsal.pl, GazetaPrawna.pl, pb.pl rp.pl, wyborcza.biz.Debaty XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach dotyczyły dokonujących się i czekającym nas jeszcze zmian. Wiodącymi wątkami były: Europejski Zielony Ład, transformacja branży elektroenergetycznej związana z polityką klimatyczną oraz cyfrowa transformacja całej gospodarki, dla której impulsem okazała się pandemia COVID-19.Wręczane podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego tytuły „Inwestor bez granic” trafiły do firm: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Unilever, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, CanPack, Servier, Grupa Mercator Medical, Grupa DocPlanner, Grupa Selena, Adamed i PKN Orlen.Podczas gali towarzyszącej European Start-Up Days, wręczono także nagrody w konkursie Start-Up Challenge 2020 dla firm: Progresja Space, KPMP, Biotts, NataLab, Gamehag, ICsec.XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 5. European Tech and Start-up Days organizowane w szczególnych okolicznościach, odbyły się zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Współgospodarzem European Tech and Start-up Days było Miasto Katowice.Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego , od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.* Badania wśród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020 na reprezentatywnych próbach badawczych przeprowadził instytut badawczy BCMM - badania marketingowe - w dniach 10.09.2020 r. – 22.09.2020 r.