I dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Agenda, plan transmisji

Przyszłość Unii Europejskiej w obliczu największego kryzysu w historii tej wspólnoty, walka z recesją w Polsce i w Europie i transformacja polskiej energetyki – to najważniejsze wątki pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Co nie oznacza, że jedyne... Przedstawiamy szczegółową agendę oraz plan transmisji online poszczególnych debat.

W środę rozpoczyna się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy.

Pierwszy dzień zdominuje tematyka europejska, klimatyczno-energetyczna i walka z kryzysem. Kilka paneli, zostanie także poświęconych problemom samorządów

Poniżej prezentujemy szczegółową agendę I dnia kongresu, jak i szczegółowy wykaz transmisji online poszczególnych debat, które dostępne będą w portal WNP.PL.

Debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczy w Katowicach zawsze koncentrowały się na najważniejszych wyzwaniach przed jakimi stała gospodarka w danym momencie i trendach, jakie mogą kształtować życie biznesowe w dłuższej perspektywie. Tak będzie i tym razem. Tegoroczna edycja największej biznesowej imprezy w tej części Europy musiała brać pod uwagę bezprecedensową sytuację najgłębszego kryzysu od dziesięcioleci, w jaki wpadła światowa gospodarka. Ten kryzysowy aspekt będzie widoczny w większości debat, chociaż nie usunie w cień dyskusji o najważniejszych trendach i największych wyzwaniach dla polskiej, europejskiej i światowej gospodarki.

Agenda I dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego



Kryzys jest testem prawdy dla spójności i siły europejskiej wspólnoty. Nic zatem dziwnego, że wątki europejskie będą jednymi z wiodących podczas wrześniowego spotkania w Katowicach. Już podczas sesji inauguracyjnej „Europa przyszłości” paneliści będą się zastanawiać, jak stawić czoła wyzwaniu, przed którymi stanął Stary Kontynent. Czy obecnie sformułowane priorytety unijnej polityki są adekwatne do owych wyzwań i czy program odbudowy gospodarki europejskiej gospodarki po kryzysie - Next Generation UE – jest rzeczywiście solidnym planem gospodarczym.



Podczas sesji „Nowy budżet UE” poznamy opinie o świeżo uzgodnionej na lipcowym szczycie UE siedmioletniej perspektywie budżetowej – w jakim stopniu ów plan finansowy odzwierciedla potrzeby i możliwości wychodzących (miejmy nadzieję już wkrótce) z kryzysu europejskich gospodarek.

Europa chce był światowym liderem w walce ze zmianami klimatycznymi. Z tych ambicji zrodził się plan osiągnięcia do 2050 roku neutralności klimatycznej – Europejski Zielony Ład – nie mogło zatem na takiej imprezie jak EKG zabraknąć panelu poświęconego temu właśnie planowi.



Polityka klimatyczna UE determinowała w ostatnich latach (a w najbliższych latach będzie determinowała jeszcze bardziej) kierunki rozwoju gospodarki, a zawłaszcza sektora elektroenergetycznego. Uczestnicy EKG będą mieli okazje zapoznać się z możliwymi konsekwencjami klimatycznych ambicji, ale też i debatami, jak im sprostać. Tej tematyce będą poświęcone m.in. sesje „Wyzwania dla polskiego sektora energetycznego – zielona transformacja”, „Energia odnawialna w Polsce, w Europie, na świecie”, czy też „Przyszłość gazu w Europie” (bo to to paliwo może być etapem pośrednim w dojściu do gospodarki neutralnej klimatycznie).