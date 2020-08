IAEA przekazała Polsce sprzęt do wykrywania zakażeń koronawirusem

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA), na wniosek Państwowej Agencji Atomistyki, przekazała polskim służbom sanitarnym sprzęt wspierający zwalczanie COVID-19 - poinformował w piątek resort klimatu.

Ministerstwo wyjaśniło w komunikacie, że zestawy sprzętu trafiły do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

"W ramach zestawów IAEA przekazała do Polski termocyklery do diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2. Aparat służy do wykrywania zakażeń koronawirusem. Pozwala zwiększyć liczbę wykonywanych badań diagnostycznych umożliwiając wykrycie COVID-19" - wyjaśniono.

IAEA w ramach pomocy dla państw członkowskich przekazała sprzęt diagnostyczny do ponad 40 krajów, w tym dwa zestawy diagnostyczne - do Polski o wartości ok. 187 tys. euro.