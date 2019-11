Idea Bank kontynuuje naprawę. Co z wynikami?

Nasza strategia, którą w skrócie można opisać „przez rentowność do kapitałów”, przynosi efekty już drugi kwartał z rzędu – podkreśla prezes Idea Banku Jerzy Pruski. – Mamy czyste przedpole, bo krytyczną analizę aktywów i modelu biznesowego przeprowadziliśmy w I połowie tego roku, a wyroki TSUE, o których jest ostatnio tak głośno, praktycznie w ogóle nas nie dotyczą. Dzięki temu możemy krok po kroku budować nowy bank, wiarygodny, rentowny, skupiony na budowie przemyślanej oferty dla mikro- i małych przedsiębiorstw – dodaje prezes Pruski.

• W III kwartale 2019 roku Idea Bank zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym (odpowiednio 12,3 mln zł i 4,5 mln zł). Rok wcześniej miał stratę 32,6 mln zł.

• Bank konsekwentnie ogranicza koszty administracyjne (redukcja bazowych kosztów o 13 mln zł, czyli ok. 18 proc. w porównaniu do drugiego kwartału, a w ujęciu bilansowym o 38 mln zł, czyli 37 proc.) oraz finansowania (spadek o 28 mln zł w porównaniu do drugiego kwartału, czyli ok. 20 proc. przy spadku salda depozytowego o 10 proc.).

• Współczynnik wypłacalności TCR lekko wzrósł, kontynuując pozytywny trend, jaki pojawił się w II kwartale (w Grupie Idea Bank wyniósł on 2,22 proc., a w samym Banku 3,54 proc.)

• Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową, nie ma aktywów objętych ważnymi dla polskiego sektora bankowego wyrokami TSUE.



Idea bank podkreśla, że cały czas wdraża działania autosanacyjne, dzięki czemu zakończył III kwartał 2019 r. z zyskiem – zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i samego banku. W porównaniu z III kwartałem 2018 wyniki są bardzo dobre, przed rokiem Idea Bank zanotował stratę netto w wysokości 32,6 mln zł. Inwestorzy niespecjalnie jednak docenili wyraźna poprawę zysku. Notowania banku Czarneckiego na GPW dołują od rana o niemal 5 proc.



Poprawa wyników oznacza to kontynuację pozytywnego trendu, jaki pojawił się w wynikach osiągniętych w poprzednim kwartale (zysk rzędu 1 mln zł). Wypracowany zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej, dopasowanym do tempa sanacji banku, umożliwił dalszą lekką poprawę wskaźników kapitałowych, które na poziomie grupy kapitałowej wzrosły o 0,11 p. proc., a w samym banku o 0,06 p. proc.



Zgodnie z zapowiedziami, Idea Bank całkowicie odszedł od oferowania produktów inwestycyjnych i skupia się na obsłudze klienta biznesowego oraz indywidualnego.



- Absolutnym priorytetem Idea Banku jest uzyskanie trwałej rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych. Ścieżka dojścia do tych celów jest wyznaczona i obejmuje zmniejszanie kosztów przy równoczesnym wypracowywaniu atrakcyjnej, rentownej po uwzględnieniu kosztów ryzyka, oferty produktowej. Istotnym elementem tej ścieżki jest także ograniczanie sumy bilansowej w taki sposób, by proces ten był optymalny z punktu widzenia planu naprawy banku - podsumowuje Jerzy Pruski.