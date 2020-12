Idea Bank przestaje istnieć. Przejmuje go Pekao

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, 3 stycznia 2021 r. bank ten zostanie przejęty przez Pekao - poinformował w czwartek (31 grudnia) w komunikacie BFG. Zapewnia, że klienci Idea Banku są i będą obsługiwani tak jak dotąd.

- Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku S.A., wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A., jeden z największych banków w Polsce - napisano w czwartkowym komunikacie BFG.



Dodano, że wszystkie depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty, nie zostanie również zawieszona obsługa klientów. - W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych - podano.





Jak oznajmił Piotr Tomaszewski, szef BFG Idea Banku Tomaszewski, BFG "jakiś czas temu" wysłał zapytania do największych banków w Polsce, "takich, które mogą sobie pozwolić pod względem kapitałowym na przejęcie". Przypomniał, że w przypadku Idea Banku chodzi o ponad 14 mld zł sumy bilansowej.

Zastrzegł, że BFG nie podawał o jaki bank chodzi, ale opisywał z grubsza wielkość aktywów i skalę działalności. "W tym procesie bank Pekao SA zgłosił, że jest zainteresowany. (…) Następnie nastąpiły długie negocjacje w zakresie ewentualnych warunków przejęcia" - powiedział Tomaszewski.Jak przypomniał, resolution oznacza zawieszenie giełdowych notowań oraz umorzenie wszystkich akcji i obligacji w rękach obligatariuszy. Wartość tych obligacji do umorzenia to 56,1 mln zł, a akcji - 156,8 mln zł bez grudniowej emisji.Jak podał BFG, oddziały Idea Banku będą dostępne dla klientów pod szyldem Banku Pekao od poniedziałku, 4 stycznia 2021 r. Oddziały banku będą otwarte od godziny 13.00. BFG prosi, by przed udaniem się do placówki, sprawdzić godziny otwarcia.Fundusz zapewnił, że klienci Idea Banku są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, a działalność instytucji nie zostaje zawieszona, wszystkie produkty pozostają aktywne. Nie zmienią się też numery rachunków bankowych klientów.Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian) - za wyjątkiem wcześniej zaplanowanej przez Idea Bank przerwy technicznej w dniu 31.12.2020 od godziny 20.00 do godziny 04.00 dnia 01.01.2021 r., o czym Idea Bank informował swoich klientów w ostatnich dniach.Dodano, że klienci Idea Banku mogą korzystać z kart (płatności i wypłaty z bankomatów) zgodnie z dotychczasowymi zasadami, przy czym w związku ze wspomnianą wyżej przerwą techniczną transakcje kartami płatniczymi będą realizowane do wysokości dostępnych środków na koncie z godziny 18:00 dnia 31.12.2020.Zastrzeżono, że choć transakcje i operacje realizowane są na bieżąco; usługa Express Elixir może być czasowo niedostępna.