Idea Bank zeszłoroczną stratę zastąpił zyskiem

Trzeci kwartał 2020 r. był kolejnym okresem (a w ujęciu skonsolidowanym piątym kwartałem), w którym Idea Bank zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym (5,2 mln zł), jak i jednostkowym (1,3 mln zł). Po trzech kwartałach 2020 r. Idea Bank może się pochwalić 7,9 mln zł zysku netto, rok wcześniej miał 71,9 mln straty netto.

Bez emocji w temacie ryzyka

Z punktu widzenia działalności biznesowej, trzeci kwartał 2020 r. to przede wszystkim czas wypracowywania i testowania rozwiązań w reakcji na szybko zmieniające się otoczenie.Kluczowe znaczenie w tak trudnym okresie ma właściwa polityka ryzyka oraz tempo udzielania wsparcia klientom, którzy musieli zderzyć się z rygorami stanu pandemii. W obu tych sferach Idea Bank zadziałał precyzyjnie i szybko, co przełożyło się na obniżenie odpisów aktualizujących o 32 mln zł.- W ocenie ryzyka nie poddajemy się emocjom, ale opieramy na modelach, które biorą pod uwagę m.in. dojrzałość kredytów. Na naszą ocenę sytuacji wpływa też skala wsparcia jakiego udzieliliśmy Klientom samodzielnie, w postaci wakacji kredytowych, oraz dzięki uczestniczeniu w Tarczy Finansowej PFR opartej o środki publiczne. Tak ważny w czasach niespokojnych wskaźnik pokrycia NPL mamy dziś na poziomie istotnie wyższym niż średnia rynkowa - wyjaśnia Piotr Miałkowski, wiceprezes Idea Banku ds. finansowych.Celem strategicznym Idea Bank pozostaje trwała odbudowa wskaźników kapitałowych.- Plan Naprawy, jaki w połowie października przedstawiliśmy KNF, to z jednej strony dogłębna analiza obecnej sytuacji Banku w kontekście rynkowym, a z drugiej opis konkretnych działań, które - o ile zostaną wdrożone - trwale wyprowadzą Idea Bank na prostą. W sumie ponad 180 stron, pod którymi i ja, i pozostali członkowie zarządu, i kadra menadżerska podpisujemy się obiema rękami - mówi Jerzy Pruski.