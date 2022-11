Idziemy na inflacyjny rekord. Winne nie tylko ceny energii

Dziś GUS opublikuje szacunek listopadowej inflacji. Ekonomiści nie wykluczają odczytu wyższego niż w październiku (17,9 proc. rok do roku) i wskazują na współodpowiedzialność rządzących za to, jaki poziom cen w gospodarce mamy obecnie.

- W przypadku Polski można powiedzieć, że my sami w proporcjach 40 do 60 - w znacznej mierze poprzez działania polityczne - odpowiadamy za wciąż rosnącą inflację - mówi WNP.PL Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.

Krajowy komponent inflacyjny to m. in. efekt polityki gospodarczej niskich stóp procentowych i pakietów stymulacyjnych w czasie pandemii.

- Sektor prywatny został dosłownie zalany tanim pieniądzem, co przy mniejszej podaży towarów windowało ceny konsumpcyjne - mówi WNP.PL Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska.

We wrześniu 2022 roku inflacja konsumencka w Polsce wzrosła do 17,2 proc. w ujęciu rok do roku, a w październiku wyniosła już 17,9 proc. w ujęciu rocznym. Ekonomiści nie wykluczają, że środowy odczyt wskaźnika za listopad może okazać się jeszcze wyższy.

Jak wynika z listopadowej projekcji inflacji autorstwa ekonomistów NBP, średnioroczna inflacja konsumencka w 2022 roku wyniesie 14,5 proc., a w 2023 roku znajdzie się na poziomie 13 proc. Prognozy te zostały zrewidowane w górę w stosunku do poprzedniej projekcji, opublikowanej w lipcu. Ostatni raz średnioroczna inflacja powyżej 14 proc. rok do roku miała w Polsce miejsce w 1997 roku, czyli 25 lat temu. To tylko pokazuje skalę zjawiska, z jakim mamy do czynienia obecnie.

Co zatem generuje tak silny wzrost cen w Polsce? Według NBP są to głównie czynniki egzogeniczne w postaci drogich surowców energetycznych czy zaburzonych łańcuchów dostaw.

- Wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynikał w znacznej mierze ze stopniowego przekładania się wysokich cen surowców, związanych głównie z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie, na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znalazły odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii. Jednocześnie zwiększały one także koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co – w warunkach nadal relatywnie wysokiego popytu – skłaniało firmy do podnoszenia cen dóbr konsumpcyjnych i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej. Inflacja bazowa była także podwyższana przez efekty utrzymujących się zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw - wskazują prognostycy banku centralnego.

Według ekonomistów, którzy nie są zobligowani do prezentowania stanowiska banku centralnego, równie silną przyczyną wzrostu cen są działania wewnętrzne, za które odpowiadają rządzący.

"Zalanie" sektora prywatnego tanim pieniądzem owocuje drożyzną

- Wysoka inflacja w Polsce to splot czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Borykamy się obecnie ze skutkami relatywnej siły polskiej gospodarki, która była bardzo rozgrzana i teraz hamuje. Narodowy Bank Polski wskazuje, że około 2/3 bieżącej inflacji pochodzi z zewnątrz, a

1/3 z wewnątrz. Moim zdaniem bliżej nam do podziału 50/50. Ten krajowy komponent to też w części efekt polityki gospodarczej - niskie stopy procentowe i pakiety stymulacyjne w czasie pandemii miały wpływ na to, w jakim tempie obecnie rosną ceny. Sektor prywatny został zalany tanim pieniądzem, co przy mniejszej podaży towarów windowało ceny konsumpcyjne - mówi WNP.PL Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska.

Podobną opinię podziela Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.

- Zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne mają kolosalny wpływ na kształtowanie się wskaźnika CPI w Polsce. Według mnie za około 60 proc. wysokiej obecnie inflacji odpowiadają drogie surowce energetyczne i relatywnie drogi dolar w relacji do złotego. Pozostałe 40 proc. to już jednak skutek działań rządu, który poprzez kreację taniego pieniądza za czasów pandemii i mocno rozwinięte transfery socjalne w Polsce, stymuluje obieg pieniądza w gospodarce. Można więc powiedzieć, że my sami w tych 40 proc. – w znacznej mierze poprzez działania polityczne – odpowiadamy za wciąż rosnącą inflację - mówi portalowi WNP.PL Kuczyński.

Kuczyński dodaje, że w czasie pandemii zaburzono działanie linii logistycznych i łańcuchów dostaw na całym świecie, co powodowało, że firmy kupowały na zapas.

- Obecnie duża część przedsiębiorstw produkcyjnych ma wciąż pełne magazyny towarów kupionych po bardzo wysokich cenach i musi także sprzedawać po relatywnie wysokich cenach. Opróżnienie magazynów jest konieczne do wyraźnego spowolnienia inflacji i ten czynnik wraz z taniejącymi surowcami pozwolą zbijać inflację w kolejnych miesiącach, ale nastąpi to najwcześniej w drugim kwartale przyszłego roku - prognozuje ekonomista.

Migranci z Ukrainy stymulują popyt wewnętrzny, co podbija inflację

Nie bez znaczenia dla kształtowania się dynamiki cen w Polsce jest także silny popyt wewnętrzny, stymulowany również konsumpcją uchodźców.

- Konsumpcja w Polsce, mimo lekkiego spowolnienia w październiku, wciąż kwitnie, co pozwala opróżniać magazyny. Dodatkowo, uchodźcy wojenni – zwłaszcza ci bardziej zamożni – wciąż kreują dodatkowy popyt wewnętrzny, który podbija wzrost cen. Z pewnością w grudniu będzie on dalej zauważalny - dodaje Piotr Kuczyński.

Piotr Bielski wskazuje, że popyt wewnętrzny wyhamuje. Jest on jednak wciąż względnie silny, co będzie utrudniało wygaszenie inflacji.

- Działania rządu chroniące budżety gospodarstw domowych przed szokowym wzrostem kosztów życia powodują, że dostosowanie konsumpcji raczej nie będzie mocne i gwałtowne, a to też nie sprzyja ograniczeniu wzrostu cen. Dotychczasowa fala migrantów oraz ta, która może napłynąć w kolejnych miesiącach, także nie pozostaje bez wpływu na inflację. Uważam, że szczyt dopiero przed nami. Z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w pierwszym kwartale 2023 i może przekroczyć 20 proc. rok do roku - komentuje Piotr Bielski.

Ekonomista Santander Bank Polska wskazuje również, żeby nie przykładać dużej wagi do niższych odczytów inflacji w Niemczech czy Hiszpanii, gdyż nie oznaczają one zmiany trendu inflacyjnego.

- W Europie – w Niemczech czy Hiszpanii – mamy widoczne lekkie spowolnienie inflacji, podsycane spadkiem cen energii. Pamiętajmy jednak, że do niedawna było relatywnie ciepło, a zima dopiero się zaczyna i prawdopodobnie będzie powodować wzrost cen energii. Nie rozpatrywałbym więc tych odczytów jako rozpoczęcia trwałego trendu dezinflacyjnego w Europie. Inflacja bazowa może uporczywie utrzymywać się na wysokich poziomach - mówi Bielski.

Ekonomista prognozuje stopę inflacji na tegoroczny listopad w wysokości 18 proc., z jednym zastrzeżeniem.

- Ale duży znak zapytania to dla mnie ceny węgla. Gdyby okazało się, że już w listopadzie GUS uwzględnił spadek cen tego surowca, wskaźnik inflacji mógłby okazać się niższy - podkreśla Bielski.

Główny Urząd Statystyczny opublikuje szacunek inflacji w środę o godz. 10.00.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl